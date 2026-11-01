Dos consolidados y uno borrado: la realidad de los colombianos de cara al Superclásico de Argentina

Álvaro Montero y Sebastián Villa marchan bien en Boca Juniors, mientras que Rafael Santos Borré busca protagonismo en River Plate.

Foto: NurPhoto via AFP | Reuters | Gemini

Este domingo 1 de noviembre el Superclásico de Argentina se roba todas las miradas, pues Boca Juniors recibe a River Plate en La Bombonera para una nueva edición de ese importante enfrentamiento. Cada equipo en sus zonas viven realidades parecidas, aunque el ‘xeneize’ está ligeramente más cómodo en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena ocupan el tercer lugar del grupo A con 27 unidades en 14 partidos disputados. El plantel de Leonardo Ponzio es cuarto con 23 puntos pero en el grupo B, cuatro unidades menos de diferencia. Ambos elencos están en zona de clasificación y buscan los tres puntos para estar cada vez más cerca de la siguiente ronda.

Como es casi siempre habitual en este cruce, hay colombianos que dirán presente, aunque en esta oportunidad con realidades algo distintas. En Boca Juniors están Álvaro Montero y Sebastián Villa, quienes son protagonistas en la mayoría de enfrentamientos del ‘xeneize’. Por el lado del ‘millonario’ está Rafael Santos Borré, quien últimamente no suma tantos minutos de juego como quisiera.

MÁS INFORMACIÓN: El Superclásico Boca vs River pone a prueba la temporada para ambos

El guardián del arco de Boca

Desde su llegada al cuadro argentino, Montero se ha convertido en un baluarte para la portería con actuaciones importantes. Si bien al inicio hubo algo de resistencia, con el pasar de los partidos supo ganarse la confianza de su entrenador, sus compañeros e hinchas.

De los 14 compromisos que lleva Boca en el torneo finalización, Álvaro ha atajado en 12. No estuvo ante Central Córdoba ni tampoco contra Unión de Santa Fe, en ese último porque estuvo entre los convocados para la Selección Colombia. Su equipo solo perdió ante Deportivo Riestra en la jornada de arranque del certamen local.

De ahí en adelante el guardameta viene mostrando un gran desempeño, a tal punto que Leandro Paredes hace poco destacó que los ha venido salvando en varios encuentros. En cuatro ocasiones ha logrado sacar el arco en cero, registra 3.4 salvadas por juego y un porcentaje del 79.2% de efectividad en los disparos que logra contener.

Villa, importante en el funcionamiento, peleado con el gol

El atacante también ha jugado 12 de los 14 partidos que tiene Boca en el actual semestre. Ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza estuvo todo el cotejo en el banco de suplentes y contra Talleres no estuvo entre la convocatoria. De resto, Arruabarrena lo rota como titular y en ocasiones prefiere usarlo como alternativa.

Principalmente el colombiano se está moviendo por el sector izquierdo y si bien todavía no tiene goles en la Liga Profesional del finalización, viene siendo importante en el funcionamiento del equipo. Tiene 80% de precisión en los pases, 93% en campo propio y 73% en campo rival, además que registra 2.4 pases clave por encuentro.

MÁS INFORMACIÓN: Barcelona golea al Alavés y recupera confianza para mantenerse líder de LaLiga 2026

Claro está que es vital que mejore la conversión de gol, aspecto que podría llegar a consolidarlo en la titular de Boca. Qué mejor oportunidad que hacerlo en el Superclásico ante el rival más tradicional del ‘xeneize’ en el balompié argentino. Resta esperar si se le logra abrir el arco en casa.

Borré ‘borrado’ en la era Ponzio

A finales del mes de agosto, tras la eliminación a manos de Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana, Eduardo Coudet renunció y Leonado Ponzio asumió las riendas de River Plate. Ese día Rafael Santos Borré falló un penal en la tanda decisiva. Más allá de eso, desde la llegada del nuevo timonel, el delantero colombiano no es de la partida del DT.

La tendencia es que el atacante o es suplente o apenas juega un par de minutos, pues sumado desde la llegada de Ponzio solo tiene 22 dentro de la cancha. Aparte de eso, no registra goles ni asistencias en los 10 cotejos que ha jugado por el finalización, una marca bastante preocupante.

Queda esperar si le dan alguna oportunidad de protagonismo en el Superclásico, ya que por ahora su entrenador se decanta por nombres como el de Ángel Correa o Lucas Beltrán. Eso sí, si la chance llega, es casi que una obligación que Borré la sepa aprovechar para que no siga siendo ignorado por su cuerpo técnico.

Le puede interesar