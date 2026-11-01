Resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Extra: números que cayeron y ganadores | 31 de octubre de 2026
Todos los detalles de las loterías y chances en Colombia los encuentra siempre en Claro Sports.
Culminó el mes de octubre., en medio de una noche llena de dulces y disfraces en las calles de Colombia, también hubo tiempo para los chances y las loterías, una gran parte de la población estaba pendiente de esta situación. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles.
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Baloto
Baloto 39 21 19 10 29 – Superbalota 12
Baloto Revancha 13 24 17 16 14 – Superbalota 13
Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá 5748 – Serie 202
Lotería del Cauca
Lotería del Cauca 1355 – Serie 147
Lotería Extra de Colombia
Lotería Extra de Colombia 8259 – Serie 320
Dorado
Mañana 3279 – La 5ta 8 – Tarde 6065 – La 5ta 1 – Noche 4545 – La 5ta 7
Culona
Día 9296 – Noche 7212
Astro Sol
6628 – Signo Tauro
Astro Luna
2522 – Signo Leo
Pijao de Oro
8725 – La 5ta 6
Paisita
Día 3205 – La 5ta 2 – Noche 0480 – León
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Paisita 3
9022 – La 5ta 8
Chontico
Día 4935 – La 5ta 7 – Noche 0446 – La 5ta 8
Cafeterito
Tarde 4778 – La 5ta 9 – Noche 9494 – La 5ta 3
Sinuano
Día 0278 – La 5ta 2 – Noche 3913 – La 5ta 9
Cash Three
Día 666 – Noche 430
Play Four
Día 7890 – Noche 3361
Samán
Día 0463
Caribeña
Día 3764 – La 5ta 6 – Noche 2467 – La 5ta 5
Motilón
Tarde 1690 – La 5ta 1 – Noche 3828 – La 5ta 5
Fantástica
Día 3779 – La 5ta 4 – Noche 0844 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 0226 – La 5ta 4 – Tarde 2340 – La 5ta 2
Evening
0824
Win 4
8469