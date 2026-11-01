Resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Extra: números que cayeron y ganadores | 31 de octubre de 2026

Todos los detalles de las loterías y chances en Colombia los encuentra siempre en Claro Sports.

Resultados – Lotería de Boyacá.

Culminó el mes de octubre., en medio de una noche llena de dulces y disfraces en las calles de Colombia, también hubo tiempo para los chances y las loterías, una gran parte de la población estaba pendiente de esta situación. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles.

Baloto

Baloto 39 21 19 10 29 – Superbalota 12

Baloto Revancha 13 24 17 16 14 – Superbalota 13

Lotería de Boyacá

Lotería de Boyacá 5748 – Serie 202

Lotería del Cauca

Lotería del Cauca 1355 – Serie 147

Lotería Extra de Colombia

Lotería Extra de Colombia 8259 – Serie 320

Dorado

Mañana 3279 – La 5ta 8 – Tarde 6065 – La 5ta 1 – Noche 4545 – La 5ta 7

Culona

Día 9296 – Noche 7212

Astro Sol

6628 – Signo Tauro

Astro Luna

2522 – Signo Leo

Pijao de Oro

8725 – La 5ta 6

Paisita

Día 3205 – La 5ta 2 – Noche 0480 – León

Paisita 3

9022 – La 5ta 8

Chontico

Día 4935 – La 5ta 7 – Noche 0446 – La 5ta 8

Cafeterito

Tarde 4778 – La 5ta 9 – Noche 9494 – La 5ta 3

Sinuano

Día 0278 – La 5ta 2 – Noche 3913 – La 5ta 9

Cash Three

Día 666 – Noche 430

Play Four

Día 7890 – Noche 3361

Samán

Día 0463

Caribeña

Día 3764 – La 5ta 6 – Noche 2467 – La 5ta 5

Motilón

Tarde 1690 – La 5ta 1 – Noche 3828 – La 5ta 5

Fantástica

Día 3779 – La 5ta 4 – Noche 0844 – La 5ta 2

Antioqueñita

Día 0226 – La 5ta 4 – Tarde 2340 – La 5ta 2

Evening

0824

Win 4

8469

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