Resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Extra: números que cayeron y ganadores | 31 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Todos los detalles de las loterías y chances en Colombia los encuentra siempre en Claro Sports.

Resultados. - Lotería de Boyacá.
Resultados – Lotería de Boyacá.

Culminó el mes de octubre., en medio de una noche llena de dulces y disfraces en las calles de Colombia, también hubo tiempo para los chances y las loterías, una gran parte de la población estaba pendiente de esta situación. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles.

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Baloto

Baloto 39 21 19 10 29 – Superbalota 12
Baloto Revancha 13 24 17 16 14 – Superbalota 13

Lotería de Boyacá

Lotería de Boyacá 5748 – Serie 202

Lotería del Cauca

Lotería del Cauca 1355 – Serie 147

Lotería Extra de Colombia

Lotería Extra de Colombia 8259 – Serie 320

Dorado
Mañana 3279 – La 5ta 8 – Tarde 6065 – La 5ta 1 – Noche 4545 – La 5ta 7

Culona
Día 9296 – Noche 7212

Astro Sol
6628 – Signo Tauro

Astro Luna
2522 – Signo Leo

Pijao de Oro
8725 – La 5ta 6

Paisita
Día 3205 – La 5ta 2 – Noche 0480 – León

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Paisita 3
9022 – La 5ta 8

Chontico
Día 4935 – La 5ta 7 – Noche 0446 – La 5ta 8

Cafeterito
Tarde 4778 – La 5ta 9 – Noche 9494 – La 5ta 3

Sinuano
Día 0278 – La 5ta 2 – Noche 3913 – La 5ta 9

Cash Three
Día 666 – Noche 430

Play Four
Día 7890 – Noche 3361

Samán
Día 0463

Caribeña
Día 3764 – La 5ta 6 – Noche 2467 – La 5ta 5

Motilón
Tarde 1690 – La 5ta 1 – Noche 3828 – La 5ta 5

Fantástica
Día 3779 – La 5ta 4 – Noche 0844 – La 5ta 2

Antioqueñita
Día 0226 – La 5ta 4 – Tarde 2340 – La 5ta 2

Evening
0824

Win 4
8469

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