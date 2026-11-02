La Granja VIP 2026: ¿Quién puede ganar la prueba del capataz hoy 2 de noviembre y cuáles son los beneficios? 

La Granja Vip entra en uno de sus momentos más complicados tras la eliminación de Pablo Montero, un movimiento que causó un sismo en la competencia

¿Quién será el capataz en la Granja Vip? | X:@lagranjavipmx

La salida de Pablo Montero de La Granja VIP desató una fuerte polémica entre los seguidores del reality, ya que una parte importante de la audiencia consideraba que Mono Osuna debía abandonar la competencia. El resultado provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde varios espectadores cuestionaron las votaciones e incluso insinuaron posibles irregularidades en el proceso de eliminación. A esta controversia se sumaron las declaraciones de la sobrina del cantante, quien expresó su inconformidad y lanzó duras críticas contra el programa. Este escenario podría tener repercusiones en la prueba por el puesto de capataz de la semana nueve, que se llevará a cabo este lunes 2 de noviembre.

La eliminación de Pablo Montero también representa un punto de inflexión para la competencia, sobre todo para el equipo de los Disfuncionales, que ahora deberá replantear su estrategia ante la ausencia de uno de sus integrantes. Mientras Natalia resiente la partida de su compañero, Mono Osuna y los integrantes de la Resistencia ganan terreno dentro de la granja. A esto se suman los nuevos movimientos en la distribución de capataces, peones y nominados, factores que aumentan la tensión y anticipan una semana decisiva, con posibles cambios en el equilibrio de fuerzas y el futuro de los participantes.

¿Quién gana la prueba del Capataz hoy 2 de noviembre en La Granja VIP 2026?

La prueba del Capataz de este lunes 2 de noviembre será uno de los momentos más importantes de la semana en La Granja VIP 2026. Tras la eliminación de Pablo Montero, el ambiente dentro de la competencia cambió por completo y las alianzas enfrentan un nuevo desafío. En este escenario, Mario ‘Mono’ Osuna aparece como el principal candidato para conquistar el sombrero de Capataz, gracias a la fortaleza que ha mostrado en las pruebas y al peso que ha adquirido dentro de La Resistencia. Una victoria suya supondría un nuevo golpe para los disfuncionales, que necesitan recuperar terreno cuanto antes.

Mono ha demostrado que es uno de los participantes más difíciles de superar y su permanencia representa una ventaja importante para su equipo. Su protagonismo en las últimas semanas, sumado a los resultados que ha conseguido en la competencia, lo coloca en una posición favorable para afrontar este nuevo desafío. Por su parte, Julio Camejo, Fernando Lozada, La Bebeshita y Manelyk tendrán que observar la disputa desde otra perspectiva, pues esta semana cumplen con el papel de peones y no podrán aspirar al liderazgo de la granja.

Todo apunta a que Mono Osuna tiene una oportunidad inmejorable para convertirse en el nuevo Capataz y consolidar el dominio de La Resistencia en una semana especialmente complicada para sus adversarios. De conseguirlo, no solo obtendría los privilegios que concede este puesto, también tendría en sus manos una decisión estratégica que podría alterar las nominaciones y aumentar la presión sobre Natalia y los integrantes de su equipo. La lucha por el sombrero, por tanto, podría convertirse en otro capítulo favorable para Mono dentro de la competencia.

¿Cuáles son los beneficios del Capataz en La Granja VIP 2026?

En La Granja VIP, el poder también tiene sus recompensas, y pocas posiciones ofrecen tantas ventajas como la de Capataz. Además de quedar protegido durante toda la semana, sin posibilidad de nominación o eliminación, quien obtiene este nombramiento se gana un descanso con todos los lujos en la Suite Presidencial. Cama king size, jacuzzi, baño privado y comida a su disposición forman parte del premio, que incluso permite elegir a otro participante para disfrutar de la estancia. Una oportunidad que, más allá de las comodidades, puede servir para acercar posturas y definir nuevas alianzas dentro de la competencia.

Pero el verdadero peso del nombramiento aparece en la dinámica diaria de la granja. El Capataz asume el control de distintas actividades, organiza los quehaceres y distribuye responsabilidades como la limpieza y el cuidado de los animales. Además, cuenta con una atribución que puede cambiar el panorama de la semana: elegir al rival del concursante que el público designe para el duelo. Por eso, su papel va mucho más allá de ocupar la habitación más exclusiva; sus decisiones pueden alterar las estrategias, despertar inconformidades y colocar a otros granjeros en una situación complicada. En este reality, ser Capataz significa tener privilegios, pero también llevar las riendas del juego.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones? TV y streaming

La convivencia en La Granja VIP tiene emociones distintas en cada jornada y una agenda que los seguidores del reality pueden disfrutar durante toda la semana. De lunes a viernes, las galas comienzan a las 20:30 horas, mientras que los domingos la transmisión inicia a las 20:00 horas. Cada día presenta un desafío diferente: el lunes llega la prueba de Capataz, el martes es turno del Duelo, el miércoles toma protagonismo la Asamblea, el jueves se disputa la Salvación y el viernes aparece la Traición. Una dinámica que mantiene a los participantes bajo presión y al público atento a cada movimiento.

El reality también ofrece distintas alternativas para quienes prefieren seguir la transmisión por internet. TV Azteca permite ver Azteca UNO en vivo y de manera gratuita desde su sitio oficial, además de contar con la aplicación TV Azteca En Vivo. Estas opciones facilitan el acceso a las galas desde celulares, computadoras y tabletas, para que los espectadores puedan acompañar a sus favoritos sin importar dónde se encuentren.

La diversión no termina cuando concluye la transmisión principal, ya que La Granja VIP cuenta con una señal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Este acceso permite conocer otros aspectos de la convivencia, desde las conversaciones entre los participantes hasta sus actividades fuera de las pruebas y las galas. Para disfrutar de esta experiencia, TV Azteca ofrece Acceso Total 24/7 en su plataforma digital y Disney+ también aparece como una opción para seguir de cerca todo lo que ocurre en la segunda temporada.