¿Cómo le ha ido a Guillermo Almada contra Cruz Azul? Así llega a su primer Clásico Joven con América

Luego del fracaso en la Leagues Cup 2026, el técnico charrúa se enfrenta a uno de sus primeros duelos claves desde su llegada al banquillo de los de Coapa

Almada llega a su primer clásico ante Cruz Azul | Imago7

Guillermo Almada tendrá este sábado uno de los primeros grandes desafíos desde que asumió el banquillo del América. El técnico uruguayo dirigirá por primera vez un Clásico Joven ante Cruz Azul, un rival que conoce bien y frente al que ha tenido más derrotas que victorias durante su trayectoria en la Liga MX.

Antes de convertirse en entrenador de las Águilas, Almada se cruzó con La Máquina en 13 ocasiones mientras dirigía a Santos Laguna y Pachuca. Su balance es de cinco triunfos, dos empates y seis derrotas, por lo que el conjunto cementero tiene una ligera ventaja en los enfrentamientos ante el estratega charrúa.

La historia comenzó en el Clausura 2020, cuando Santos Laguna recibió un golpe de 3-0 frente a Cruz Azul. La situación no cambió en el siguiente encuentro entre ambos, pues durante el Apertura de ese mismo año los cementeros volvieron a imponerse, esta vez por marcador de 2-0.

Almada encontró su primera victoria, pero Cruz Azul le ganó una final

El primer triunfo de Almada ante La Máquina llegó en el Clausura 2021. Santos consiguió imponerse 1-0 y el resultado parecía abrir una nueva etapa en la serie, aunque ambos equipos volverían a encontrarse meses después en un escenario mucho más importante: la final del torneo.

Cruz Azul ganó 1-0 el partido de ida y consiguió empatar 1-1 en la vuelta para conquistar el campeonato de Liga MX. La Máquina puso fin a una espera de 23 años sin título y volvió a imponerse a un equipo dirigido por Almada, quien tampoco pudo tomar revancha en el siguiente enfrentamiento, un empate 1-1 durante el Apertura 2021.

El técnico uruguayo encontró una mejor respuesta cuando llegó al banquillo del Pachuca. En el Clausura 2022, los Tuzos derrotaron 1-0 a Cruz Azul y meses después repitieron la victoria, aunque esta vez por 2-1 durante el Apertura. Por primera vez, Almada consiguió hilar dos triunfos frente al conjunto celeste.

La Máquina recuperó terreno en el Clausura 2023 con una victoria por 2-0, pero Pachuca volvió a tomar el control de los enfrentamientos. El equipo de Almada ganó 1-0 en el Apertura 2023 y repitió el mismo marcador durante el Clausura 2024, con lo que consiguió dos victorias consecutivas frente a los cementeros.

Cruz Azul llega con ventaja en los últimos antecedentes

Los dos enfrentamientos más recientes antes del cambio de Almada hacia América volvieron a favorecer a Cruz Azul. En el Apertura 2024, La Máquina se impuso 4-2 ante Pachuca y, durante el Clausura 2025, consiguió otra victoria, ahora por 2-1. Esos resultados permitieron a los cementeros recuperar la ventaja en el historial particular ante el entrenador.

Ahora el escenario es diferente. Almada ya no estará al frente de Santos o Pachuca, sino de América, un equipo para el que cada Clásico Joven representa un partido con una presión distinta. El uruguayo tendrá la oportunidad de modificar su balance ante Cruz Azul precisamente en uno de los encuentros de mayor atención del calendario.

Además, el momento de las Águilas coloca al técnico ante el reto de mantener una tendencia que ha acompañado al equipo durante el torneo. América llega como líder de la clasificación y permanece invicto, mientras que Almada buscará trasladar ese rendimiento al duelo ante uno de sus rivales más conocidos.

Cruz Azul, por su parte, llega con confianza después de conseguir una victoria importante que le permitió colocarse en el sexto lugar de la clasificación. Un triunfo ante América no solo tendría el peso propio de un Clásico Joven, sino que también podría impulsar a La Máquina hacia los primeros puestos.

El historial de Almada frente a Cruz Azul marca seis derrotas, cinco victorias y dos empates, pero el sábado tendrá una nueva oportunidad para modificar esas cifras. Su primer Clásico Joven como técnico del América llega con el líder invicto frente a un Cruz Azul que busca dar otro salto en la tabla, por lo que el encuentro pondrá frente a frente dos objetivos y, para Almada, la posibilidad de comenzar a escribir una historia diferente ante La Máquina.

Te puede interesar: