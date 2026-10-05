¡Chivas manda en el Clásico! Ángel Sepúlveda firma doblete y sentencia al América en Oakland

Los azulcremas tuvieron más posesión por momentos, pero el Gudalajara fue más efectivo y resolvió el encuentro desde la primera mitad

Sepúlveda marcó dos veces en el primer tiempo | Imago7

Chivas se quedó con el Clásico Nacional. El Rebaño derrotó 2-0 al América este domingo 4 de octubre en Oakland, en un amistoso disputado durante la pausa del Apertura 2026 por la Fecha FIFA, con Ángel Sepúlveda como protagonista al marcar los dos goles del encuentro. El delantero resolvió desde el punto penal y después amplió la diferencia con un cabezazo antes de que terminara el primer tiempo.

El partido tardó poco en mostrar que el carácter amistoso no reduciría la intensidad. Daniel Aguirre y Erick ‘Chiquito’ Sánchez protagonizaron un cruce de empujones al minuto 10 y ambos recibieron tarjeta amarilla, en el primero de varios episodios de fricción. América había intentado controlar la pelota desde los primeros minutos, mientras Chivas respondió con presión alta y buscó recuperar cerca del área rival.

La primera diferencia apareció al minuto 12. Kevin Castañeda mandó un centro tras un tiro libre y Alejandro Zendejas terminó tocando la pelota con el brazo dentro del área, por lo que el árbitro señaló penal y amonestó al futbolista azulcrema. Dos minutos más tarde, Sepúlveda cobró raso, engañó por completo a Luis Ángel Malagón y firmó el 1-0 para Chivas.

El Rebaño no se conformó con la ventaja. Kevin Castañeda estuvo cerca de ampliar el marcador con un tiro libre que obligó a Malagón a lanzarse para desviar la pelota. La presión rojiblanca volvió a dar resultado al minuto 22, cuando Fernando ‘Oso’ González envió un centro y Sepúlveda se lanzó para conectar de cabeza, con una definición que dejó sin respuesta al guardameta americanista para colocar el 2-0.

El Clásico continuó condicionado por las infracciones. Fernando González recibió amarilla tras una entrada sobre Zendejas y Miguel Borja fue amonestado poco después por una falta sobre Richard Ledezma, acción que generó otro conato entre jugadores de los dos equipos. Santiago Bueno y Kevin Castañeda también terminaron sancionados durante un primer tiempo con varias interrupciones y discusiones.

América trató de reaccionar antes del descanso. Miguel Borja encontró algunos espacios, pero no consiguió colocar sus remates entre los tres postes, mientras Emilio Lara tampoco aprovechó un rebote dentro del área. El equipo azulcrema tuvo más presencia con la pelota en distintos tramos, pero Chivas fue más preciso en las áreas y llegó al medio tiempo con dos goles de ventaja.

Guillermo Almada buscó modificar el encuentro desde el regreso de los vestidores con el ingreso de Cristian Borja y posteriormente recurrió a Kevin Álvarez, Raphael Veiga y Alan Cervantes. Las Águilas adelantaron líneas, pero Chivas mantuvo la presión sobre la salida y obligó al rival a acelerar sus pases, además de cerrar espacios cuando América conseguía instalarse en campo contrario.

Las oportunidades más claras siguieron del lado rojiblanco. Leonel Calderón obligó a Malagón a responder con una atajada tras un remate acrobático al minuto 68, mientras Sepúlveda estuvo a centímetros de completar el hat-trick seis minutos después con un disparo que pasó junto al poste. Carlos Álvarez tuvo una posibilidad para el América, pero envió su remate fuera luego de un rechazo defectuoso dentro del área.

Efraín Álvarez estuvo cerca de marcar el tercero para los rojiblancos al detectar adelantado a Malagón y probar desde prácticamente media cancha al minuto 83, aunque su disparo pasó apenas desviado. Chivas controló el tramo final sin conceder una reacción del América.