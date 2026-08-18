América vuela con Almada: supera a Jardine tras sus primeros siete partidos

El técnico uruguayo mantiene invicto al América en tiempo regular tras siete partidos y ya supera los números iniciales de André Jardine en Coapa

Almada ya mejora los números de Jardine y mantiene invicto al América. Imago 7

Guillermo Almada firmó un arranque superior al que tuvo André Jardine en sus primeros siete partidos como técnico del América. El uruguayo acumula cinco victorias y dos empates entre Liga MX y Leagues Cup, sin derrotas durante los 90 minutos, mientras Jardine registró tres triunfos, dos empates y dos caídas en el mismo número de encuentros.

El buen momento se confirmó con el 3-0 sobre Atlético de San Luis, resultado que dejó a las Águilas como líderes del Apertura 2026 con 10 puntos. Aun así, el parámetro para Almada sigue siendo alto, ya que Jardine transformó su inicio irregular en un ciclo histórico que incluyó el tricampeonato de Liga MX. LEE LA NOTA COMPLETA

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