El Volcán se rinde a Gignac: Tigres le regala un homenaje incomparable

La afición felina sorprende con un mosaico espectacular para reconocer al máximo goleador en su historia

La afición de Tigres rinde homenaje a Gignac | Claro Sports/Javier Alonso

El duelo entre Tigres y Mazatlán en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX quedó marcado como una noche especial en el Estadio Universitario. Más allá del resultado deportivo, el encuentro será recordado por el emotivo homenaje dedicado al histórico goleador André-Pierre Gignac, quien fue reconocido por la afición con un mosaico espectacular en el llamado Volcán de San Nicolás de los Garza.

El momento más significativo se vivió cuando el cronómetro alcanzó los 10 minutos de partido. En ese instante, el estadio quedó en silencio, dando paso a una escena cargada de simbolismo. Los 41,615 aficionados presentes se pusieron de pie y, al unísono, levantaron los brazos para formar un mosaico que difícilmente será olvidado por el delantero francés.

Las gradas principales se vistieron con los colores verde, blanco y rojo, mientras que los asistentes formaron las iniciales del atacante. En una de las cabeceras se desplegó una bandera de Francia con el número 10 en el centro, en clara alusión a Gignac, mientras que detrás de la otra portería descendió un telón con la leyenda “Gracias Gignac”, acompañado por la imagen del jugador.

El ambiente de reconocimiento comenzó desde antes del silbatazo inicial. A su ingreso al Estadio Universitario, los aficionados recibieron distintos artículos conmemorativos relacionados con el delantero galo. Entre ellos, un lienzo alusivo a su despedida, así como vasos con su rostro y diversas imágenes de sus celebraciones más representativas con el conjunto regiomontano.

"GRACIAS, GIGNAC" 🐯🗣️🏟️



El tifo para André-Pierre Gignac en el que podría ser su último partido con Tigres es INIGUALABLE 🤩



¿La mejor afición de México? 🔥 pic.twitter.com/OVnuFCUQx9 — Claro Sports (@ClaroSports) April 25, 2026

A pesar de la magnitud del homenaje, la directiva de Tigres no había anunciado previamente que el encuentro ante Mazatlán serviría como escenario para rendir tributo a su figura. Sin embargo, la afición respondió y se hizo presente desde temprano en el inmueble, lista para reconocer a uno de los máximos ídolos en la historia del club.

El legado de Gignac respalda cada uno de estos gestos. El delantero francés se mantiene como el máximo goleador en la historia de Tigres, con 219 anotaciones en partidos oficiales. Además, ha sido pieza clave en una de las etapas más exitosas de la institución, contribuyendo a la conquista de cinco títulos de Liga MX y una Concachampions.

De esta manera, la noche en el Volcán trascendió lo futbolístico para convertirse en un reconocimiento colectivo a la trayectoria y el impacto de un jugador que marcó una época en el club y en el fútbol mexicano.

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