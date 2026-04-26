Guido Pizarro pone a Gignac como leyenda y espera darle una Liguilla más

Tigres asegura su lugar en la Liguilla y su técnico resalta el homenaje y la importancia de André-Pierre Gignac

Guido Pizarro resalta el homenaje a Gignac | Imago 7

Tigres aseguró su lugar en la Liguilla del Clausura 2026 en una noche que combinó resultados deportivos con una carga emocional especial. El conjunto felino selló su clasificación en el Estadio Universitario, en un partido que también sirvió como escenario para rendir homenaje a André-Pierre Gignac, quien disputó su último encuentro de fase regular en la Liga MX.

La atmósfera en el llamado Volcán estuvo marcada por el reconocimiento de la afición hacia su máximo referente. El espectacular mosaico desplegado en las gradas fue el momento más simbólico de la noche, un gesto que no pasó desapercibido para el equipo y que fue valorado por el entrenador Guido Pizarro, quien destacó el vínculo entre la hinchada y el delantero francés.

“La afición hay que reconocerla y valorarla. Creo que lo que le hizo hoy a André ya se lo había hecho varias veces. Se merece eso y mucho más. Para nosotros, la gente es parte fundamental y jugamos para ellos. El reconocimiento, tanto hoy como en otras ocasiones, se lo merece. Es una leyenda del club, alguien de lo más importante en la historia”, expresó el estratega tras el encuentro.

Más allá del homenaje, Pizarro subrayó que el grupo mantuvo la concentración en el objetivo principal: asegurar la clasificación. “Sinceramente, como dijo Nahuel el otro día, estábamos todos muy comprometidos y enfocados en lograr el resultado, en regalarle a nuestra gente la clasificación y el partido que hicimos hoy”, añadió.

Aunque el duelo representó el cierre de Gignac en la fase regular, el técnico dejó abierta la posibilidad de seguir viendo al delantero en la Liguilla, donde Tigres buscará mantenerse como protagonista. “Seguramente tenemos la posibilidad de que vuelva a jugar, hay más partidos por delante para seguir brindando espectáculo, y ojalá podamos hacerlo”, comentó.

En ese mismo sentido, el “Conde” también destacó la relevancia de haber asegurado el boleto a la fiesta grande en un contexto especial para la institución. El equipo no solo cumplió con el objetivo deportivo, sino que lo hizo en una noche cargada de significado para su afición.

“Hay que reconocer la clasificación. Ameritaba un partido así y regalarle un triunfo de esta forma a nuestra gente. Será un semestre especial, con selecciones de por medio, pero todos los equipos que estemos en la Liguilla tendremos grandes planteles”, concluyó.

De esta manera, Tigres cierra la fase regular con la mirada puesta en la Liguilla, en un escenario donde buscará competir por el título y, al mismo tiempo, seguir escribiendo capítulos en la historia de uno de sus jugadores más representativos.

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