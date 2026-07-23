Antonio Mohamed, a 90 minutos de ser el técnico más ganador en la historia del Toluca

El ‘Turco’, en caso de ganar el Campeón de Campeones, sumaría su sexto trofeo como DT del equipo mexiquense

Mohamed busca ser el DT más ganador del Toluca | Imago7

El Toluca viaja a Estados Unidos para refrendar el título del Campeón de Campeones, y el compromiso ante Cruz Azul puede ser histórico para su entrenador, Antonio Mohamed, quien estaría a 90 minutos de la inmortalidad de uno de los clubes más ganadores del fútbol mexicano.

La llegada del estratega argentino cambió la historia para el equipo escarlata, que ha sumado ya cinco títulos con Mohamed en el banquillo. Uno más y tendría el récord en la historia del Toluca. Conoce todos los títulos de la carrera del ‘Turco’ en el Toluca en este enlace.

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