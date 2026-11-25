La historia registra doce cruces entre ambos clubes y una igualdad que se romperá en los próximos cuartos de final del Apertura 2026

América y Monterrey volverán a encontrarse en una Liguilla de la Liga MX, ahora como rivales en los cuartos de final del Apertura 2026. El enfrentamiento reunirá a dos equipos acostumbrados a cruzarse en las fases decisivas del fútbol mexicano, con una particularidad que aumenta la expectativa: después de 12 eliminatorias, el historial está completamente empatado, con seis series ganadas por cada institución. Además, las Águilas tendrán la oportunidad de cobrar revancha por lo ocurrido en el Apertura 2025, cuando Rayados los dejó fuera en esta misma instancia.

El enfrentamiento quedó definido después de una última jornada que modificó la parte alta de la clasificación. América terminó en la tercera posición con 30 puntos, después de perder 1-0 ante Tigres, resultado que le impidió pelear por el liderato. Por su parte, Monterrey consiguió su clasificación tras vencer 2-0 a Pumas con un doblete de Luca Orellano, para cerrar en el sexto puesto con 27 unidades. La diferencia de posiciones permitirá a los azulcremas disputar el partido de vuelta como locales.

¿Cuántas veces se han enfrentado América y Monterrey en la Liguilla de la Liga MX?

El historial registra 12 enfrentamientos de eliminación directa entre América y Monterrey, con seis series ganadas para cada equipo. De estos cruces, cuatro se han disputado en cuartos de final, seis en semifinales y dos en finales. Las Águilas dominan los primeros capítulos de la rivalidad, mientras que Rayados ha ganado cinco de las ocho eliminatorias celebradas desde la instauración de los torneos cortos. El Apertura 2026 será, por lo tanto, el decimotercer enfrentamiento entre ambos en una fase final del campeonato mexicano.

La primera eliminatoria se remonta a la temporada 1971-72, cuando América superó a Monterrey en las semifinales después de disputar un tercer encuentro de desempate. Los capitalinos ganaron 1-0 en el Estadio Azteca, perdieron 2-1 en el Tecnológico y posteriormente se impusieron 3-1 en León, para un global de 5-3. La superioridad americanista continuó en los cuartos de final de las temporadas 1981-82 y 1983-84, cuando consiguió avanzar con marcadores globales de 5-3 y 2-1, respectivamente.

Orellano marcó un doblete en CU | Imago7

Monterrey consiguió su primera eliminación sobre América en las semifinales de la temporada 1992-93, cuando avanzó con un global de 1-0. El partido de vuelta en el Estadio Azteca es recordado por el arbitraje del costarricense Berny Ulloa, designado para el encuentro. Se le anularon tres goles al América por posiciones adelantadas a Germán Martelotto, Zague y Pedro Pineda, tras pase de Hugo Sánchez, jugadas que con el tiempo han sido señaladas como polémicas o erróneas.

Los regiomontanos repitieron la historia en los cuartos de final del Apertura 2009 y las semifinales del Clausura 2012. Sin embargo, las Águilas respondieron con dos eliminaciones consecutivas sobre Rayados en las semifinales del Clausura 2013 y Apertura 2014. La balanza volvió a inclinarse hacia Monterrey en el Clausura 2016, cuando remontó la serie y avanzó con un global de 4-3.

Historial completo de América vs Monterrey en Liguilla: resultados y equipos que avanzaron

Torneo Instancia Marcador global Clasificado 1971-72 Semifinal 5-3 América 1981-82 Cuartos de final 5-3 América 1983-84 Cuartos de final 2-1 América 1992-93 Semifinal 1-0 Monterrey Apertura 2009 Cuartos de final 2-1 Monterrey Clausura 2012 Semifinal 2-0 Monterrey Clausura 2013 Semifinal 4-3 América Apertura 2014 Semifinal 3-0 América Clausura 2016 Semifinal 4-3 Monterrey Apertura 2019 Final 3-3 (4-2 penales) Monterrey Apertura 2024 Final 3-2 América Apertura 2025 Cuartos de final 3-2 Monterrey

Las finales de 2019 y 2024 que marcaron la rivalidad entre América y Monterrey

Uno de los capítulos más recordados ocurrió en la final del Apertura 2019, cuando Monterrey, dirigido por Antonio Mohamed, conquistó su quinto campeonato de Liga MX frente al América. Rayados ganó 2-1 el partido de ida en el Gigante de Acero, pero las Águilas respondieron con el mismo marcador en la vuelta disputada en el Estadio Azteca, donde se recuerda la falla de Jorge Sánchez, entonces defensa del Club América, quien alrededor del minuto 74 al intentar despejar un balón terminó rebanando, dejó la jugada a favor de Dorlan Pabón para asistir a Rogelio Funes Mori y empatar el marcador global 3-3 ante Monterrey. La igualada en el global obligó a definir el título desde los once pasos, donde los regiomontanos se impusieron 4-2 para levantar el trofeo ante la afición azulcrema.

América consiguió su revancha cinco años después, en la final del Apertura 2024, cuando ambos equipos volvieron a encontrarse por el campeonato. Los capitalinos ganaron 2-1 el partido de ida en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a los goles de Kevin Álvarez y Alejandro Zendejas, mientras que en la vuelta igualaron 1-1 en el Gigante de Acero. El global de 3-2 permitió a las Águilas conquistar su decimosexto título de liga y completar un histórico tricampeonato, después de haber ganado también el Apertura 2023 y el Clausura 2024.

Apertura 2025: la eliminación del América que Monterrey quiere repetir

El antecedente más reciente se presentó en los cuartos de final del Apertura 2025, cuando Monterrey eliminó al América con un global de 3-2. Rayados tomó ventaja en el Gigante de Acero al ganar 2-0, con un gol de Sergio Canales y un autogol de Igor Lichnovsky. En la vuelta, disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes, las Águilas consiguieron igualar el marcador global con anotaciones de Alejandro Zendejas y Raúl Zúñiga, pero Germán Berterame apareció en el tiempo de compensación para marcar el 2-1 definitivo y darle el pase a los regiomontanos.

La eliminación tuvo una consecuencia directa en el historial: Monterrey alcanzó su sexta serie ganada sobre América y empató las estadísticas generales de la rivalidad. Además, el resultado confirmó una tendencia en los duelos de cuartos de final. Antes del Apertura 2026, cada institución registra dos clasificaciones en cuatro enfrentamientos: las Águilas avanzaron en 1981-82 y 1983-84, mientras que Rayados lo hizo en el Apertura 2009 y Apertura 2025. La próxima serie romperá también esa igualdad particular.

¿Qué necesita América para eliminar a Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2026?

América tendrá una ventaja reglamentaria por haber terminado tercero de la clasificación general, tres posiciones por encima de Monterrey. El partido de ida se disputará en el Gigante de Acero y la eliminatoria se definirá en la Ciudad de México. En caso de terminar igualados en el marcador global después de los 180 minutos, las Águilas avanzarán a semifinales por su mejor posición en la tabla, mientras que Rayados necesitará ganar la serie. Con seis eliminaciones por bando y una revancha pendiente desde 2025, el enfrentamiento definirá qué institución toma la delantera en una rivalidad que comenzó hace más de cinco décadas.