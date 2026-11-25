Colectivos feministas marcharán este miércoles 25 de noviembre en la Ciudad de México para exigir justicia y el fin de la violencia de género

Todo tipo de carteles le dan vida a la marcha por el 8M. | Reuters

Colectivos feministas, organizaciones civiles y familiares de víctimas de violencia de género se movilizarán este miércoles 25 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entre las demandas de los contingentes se encuentran el acceso a la justicia, la atención a los casos de feminicidio y desaparición, así como la implementación de medidas para prevenir las agresiones contra mujeres y niñas.

La marcha del 25N recorrerá distintas vialidades de la capital hasta llegar al Zócalo, por lo que se prevén modificaciones en la circulación durante la tarde del miércoles. En Claro Sports te compartimos los horarios de la movilización, la ruta que seguirán las participantes, las calles que podrían registrar cierres y el origen de esta conmemoración.

¿A qué hora inicia la marcha del 25N en CDMX y ruta?

De acuerdo con las convocatorias de los colectivos, la concentración está prevista para las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se tiene previsto que los contingentes comiencen su recorrido a las 16:00 horas con dirección a la Plaza de la Constitución, pasando por las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle 5 de Mayo.

Zócalo de la Ciudad de México.

Una vez que las participantes lleguen al Zócalo capitalino, se espera que las organizaciones realicen actividades y pronunciamientos para exponer sus demandas en materia de prevención de la violencia de género y acceso a la justicia.

¿Cuáles serán las calles cerradas por la marcha del 25N en CDMX?

Con motivo del desplazamiento de los contingentes hacia el Centro Histórico, podrían implementarse cierres a la circulación en diferentes puntos de la capital. Las afectaciones dependerán del avance de la movilización y de los operativos que establezcan las autoridades.

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Las vialidades que podrían registrar cierres o restricciones durante la marcha del 25N son:

Paseo de la Reforma: desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta Avenida Juárez.

Avenida Juárez: entre Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Eje Central Lázaro Cárdenas: en los cruces que forman parte del recorrido.

Calle 5 de Mayo: en dirección al Zócalo capitalino.

Alameda Central: Avenida Hidalgo, Doctor Mora y Ángela Peralta.

Centro Histórico: calles que conectan con la Plaza de la Constitución.

Se recomienda a quienes tengan previsto trasladarse por estas zonas anticipar sus recorridos y consultar los avisos del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (OVIAL), donde podrán conocer las modificaciones a la circulación y las alternativas de tránsito.

¿Por qué se conmemora el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?

El origen de esta conmemoración se remonta al 25 de noviembre de 1960, fecha en la que fueron asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Las hermanas Mirabal participaban en movimientos de resistencia contra el régimen de Trujillo. Tras su asesinato, su historia se convirtió en un referente de la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia y la represión.

En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de promover acciones para atender esta problemática e involucrar a los gobiernos y a la sociedad en su erradicación.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la fecha también permite reconocer la labor de las mujeres que han participado en la defensa de los derechos humanos, así como impulsar la reflexión sobre las condiciones de desigualdad y las distintas manifestaciones de violencia que enfrentan.

¿Qué significado tiene el color naranja en las actividades del 25N?

El uso del color naranja durante las actividades del 25 de noviembre forma parte de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, iniciativa que Naciones Unidas puso en marcha en 2008 para promover la participación de distintos sectores de la sociedad en la prevención de las agresiones por razones de género.

Según ONU Mujeres, el naranja representa la esperanza de construir un futuro sin violencia para las mujeres y las niñas. Su presencia en prendas de vestir, monumentos, edificios y espacios públicos busca generar conciencia sobre esta problemática y convocar a la población a participar en su erradicación.

Este color también identifica los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, iniciativa que comienza el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Durante este periodo se realizan campañas, foros y actividades de sensibilización en distintos países.

Sin embargo, la iniciativa se extiende durante todo el año mediante el denominado Día Naranja, que se conmemora cada día 25 del mes. Su objetivo es mantener la atención sobre la violencia de género y promover acciones de prevención, denuncia, acceso a la justicia y respeto a los derechos de las mujeres.