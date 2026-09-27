¿Era expulsión? Willer Ditta empuja al abanderado durante el Cruz Azul vs Toluca tras gol anulado

Edgar Guerra tuvo un antecedente similar con el Puebla al empujar a un cuarto árbitro al salir de cambio y recibió una dura sanción

Willer Ditta podría ser investigado | Imago7

Willer Ditta protagonizó una acción que llamó la atención durante el partido entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El defensa colombiano se acercó al asistente Jonathan Maximiliano Gómez y lo empujó con un dedo en medio de un momento de tensión del encuentro disputado en el Estadio Azteca. El árbitro asistente formó parte del cuerpo arbitral encabezado por Katia Itzel García.

La acción ocurrió mientras el encuentro atravesaba uno de sus momentos de mayor tensión y Ditta manifestó su inconformidad directamente con el abanderado. El contacto del futbolista de La Máquina con el integrante del cuerpo arbitral abrió la conversación sobre una posible revisión de la jugada por parte de las autoridades disciplinarias. Incluso algunos exárbitros reprobaron la acción del zaguero.

🚨 Si la Comisión de Arbitraje fuera seria y respaldara a sus jugadores, Willer Ditta tendría que recibir un CASTIGO EJEMPLAR. ‼️



El defensa de @CruzAzul EMPUJA al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez…



Al último que lo hizo le cayeron 5 partidos de SUSPENSIÓN. 🟥… pic.twitter.com/qwqOTUKOH9 — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) September 27, 2026

Hasta el momento no existe información oficial que confirme una sanción para Willer Ditta, por lo que cualquier posible castigo dependerá del reporte arbitral y de una eventual resolución de la Comisión Disciplinaria. La jugada adquiere relevancia porque el reglamento contempla sanciones específicas cuando existe contacto físico contra integrantes del cuerpo arbitral.

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El defensor colombiano es uno de los jugadores habituales de Cruz Azul durante el Apertura 2026 y estuvo presente en el duelo de esta tarde, ya que no fue contemplado por la Selección Colombia para la Fecha FIFA de este mes, donde el combinado cafetalero enfrenta a la Selección Mexicana de Rafa Márquez.

La situación también pone sobre la mesa antecedentes recientes dentro del fútbol mexicano. No todos los contactos con un árbitro reciben necesariamente la misma sanción, ya que la Comisión Disciplinaria analiza los hechos, el reporte de los oficiales y las circunstancias particulares de cada acción antes de emitir una resolución. Por lo que los próximos días podrían ser claves para el defensa de La Máquina.

Edgar Guerra del Puebla fue sancionado con cinco partidos por empujar a árbitro

Un antecedente reciente se presentó durante el Clausura 2026 con Edgar Guerra, entonces jugador del Puebla. La Comisión Disciplinaria lo suspendió cinco partidos después de que empujara en dos ocasiones a Fernando Alexander Cruz, integrante del cuerpo arbitral, cuando el futbolista había sido sustituido durante el encuentro ante Santos Laguna.

La acción ocurrió al minuto 60 y, después de la comunicación entre los integrantes del cuerpo arbitral, Guerra recibió la tarjeta roja y posteriormente fue castigado con cinco encuentros, por lo que quedó fuera de los partidos de Puebla frente a Juárez, León, Chivas, Monterrey y Querétaro.

El caso de Edgar Guerra sirve como antecedente, pero no significa que Willer Ditta vaya a recibir automáticamente una sanción de cinco partidos. La determinación dependerá de cómo haya quedado registrada la acción con Jonathan Maximiliano Gómez y de la evaluación que realicen las autoridades de la Liga MX en caso de abrirse un procedimiento disciplinario.