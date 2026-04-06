Uriel Antuna vuelve a anotar en Liga MX casi dos años después y aplica ‘ley del ex’ a Chivas

El atacante mexicano marcó su primer gol con Pumas y lo hizo ante Chivas, uno de sus exequipos, en un escenario de peso como el Estadio Akron

Antuna tras anotar el gol ante Chivas | Imago7

Uriel Antuna volvió a aparecer en el momento clave y rompió una larga sequía goleadora en la Liga MX que llevaba desde el 23 de mayo del 2024 con un tanto que tuvo un significado especial. El atacante mexicano marcó su primer gol con Pumas y lo hizo ante Chivas, su exequipo, en un escenario cargado de historia como el Estadio Akron.

El tanto llegó en el minuto 22, en una jugada que reflejó la precisión ofensiva del conjunto auriazul. Juninho controló el balón ante la defensa rojiblanca y filtró un pase que dejó a Antuna en posición clara, quien definió de primera intención para adelantar a los felinos con el 0-1.

La anotación no solo significó la ventaja para Pumas, también marcó el regreso goleador de Antuna en la Liga MX después de casi dos años sin celebrar. El extremo rompió así una racha que pesaba en su rendimiento y que ahora queda atrás con un gol que puede marcar un punto de inflexión en su etapa con los universitarios.

Tremendo jugadón de Juninho para dejarle el balón servido a Antuna, quien anotó su quinto gol contra Chivas. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/LOmYzCbV6m — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

El contexto del gol le añadió un ingrediente especial, ya que Antuna enfrentó a Chivas, equipo en el que vivió una etapa importante de su carrera. El festejo, medido pero significativo, confirmó la conocida “ley del ex”, una constante en el fútbol mexicano que volvió a hacerse presente en un partido de alto perfil.

Para Pumas, la anotación representó un impulso importante en el desarrollo del encuentro, al tomar ventaja en una cancha complicada. El equipo capitalino encontró en la velocidad y la definición de Antuna una vía para abrir el marcador y manejar el ritmo del partido desde los primeros minutos.

Con este gol, Uriel Antuna no solo suma su primer tanto con la camiseta auriazul, también envía un mensaje sobre su capacidad de recuperación dentro del torneo. Su actuación abre una nueva etapa en su carrera con Pumas, en la que buscará consolidarse como un elemento determinante en el ataque del equipo.

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