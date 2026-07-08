Miguel Herrera pide que le respeten el proceso a Rafa Márquez: “Se ponen nerviosos y cortan cabezas”

El entrenador del Atlante tuvo a Rafa como su capitán en el Mundial de Brasil 2014

Miguel Herrera celebró la confirmación de Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección mexicana tras el Mundial 2026 y pidió que la Federación Mexicana de Fútbol respete su proceso completo. En entrevista con Claro Sports en W Radio, el ‘Piojo’ aseguró que el exdefensa cuenta con conocimiento del grupo, personalidad y experiencia para encabezar la nueva etapa del Tricolor.

“Me da muchísimo gusto por Rafa. Ojalá le cumplan el proceso completo”, señaló Herrera, quien advirtió que en México suele existir poca paciencia cuando los resultados tardan en llegar. “Nos hemos dado a no cumplir procesos; se pone nerviosa la gente y empiezan a cortar cabezas”, agregó.

Para Herrera, una de las principales ventajas de Márquez es que ya conoce buena parte de la base que continuará rumbo al siguiente ciclo mundialista. “Conoce al grupo. Yo creo que el 70% de este equipo se quedará por la edad que tienen algunos. Les da todavía para otro proceso”, explicó.

El exentrenador nacional también destacó el aprendizaje que Márquez tuvo al lado de Javier Aguirre durante el Mundial 2026. “Con Javier probaron casi 80 jugadores, entonces Rafa conoce todo el proceso previo a este Mundial. Es un tipo capaz, con mucha personalidad, tiene el nombre y todo lo que conlleva para ser técnico de selección nacional”, afirmó.

Herrera consideró indispensable que la Federación le entregue a Márquez todas las herramientas de trabajo. “Lo primero es que le den todas las armas para poder trabajar”, dijo. Además, recordó que los microciclos pueden ser útiles, aunque serán más difíciles si México logra colocar más futbolistas en Europa.

“Si queremos que los jugadores vayan a Europa y empiecen a jugar allá, sería buenísimo, porque Rafa tendrá futbolistas de mejor calidad y en mejor competencia”, apuntó. Sin embargo, también pidió entender que cualquier apoyo al cuerpo técnico no debe verse como un beneficio personal, sino como una inversión para el fútbol mexicano: “El éxito es para todo el mundo”.

Herrera recordó que impulsó la llegada de Márquez a la estructura de la selección desde antes. “En la entrevista que a mí me hicieron, mi propuesta era que Rafa fuera mi auxiliar. Al final no fui yo, pero la idea les gustó y se la propusieron a todos los técnicos hasta que Javier lo recibió muy bien”, reveló.

Sobre el liderazgo de Márquez, el ‘Piojo’ no dudó en respaldarlo. “Si alguien daba la cara en el grupo y los muchachos lo seguían por lo que había hecho en la cancha, era Rafa. Tiene todos los tamaños, toda la experiencia de vestidor y de manejar un grupo porque fue capitán en cuatro Mundiales”, destacó.

En cuanto al estilo de juego, Herrera anticipó cambios respecto a la etapa de Aguirre. “Creo que Rafa tendrá un equipo mucho más abierto, más en busca del rival y del partido”, explicó. Aun así, reconoció que el aprendizaje con el ‘Vasco’ será importante: “Javier tiene un extraordinario manejo de grupo y seguramente Rafa aprendió mucho de eso”.

Finalmente, Herrera pidió que el nuevo proceso no se limite al trabajo del técnico, sino que incluya una revisión profunda del fútbol mexicano. “Ojalá se tomara en cuenta a los entrenadores para saber qué está faltando, por qué no tenemos más jugadores de calidad saliendo de fuerzas básicas”, concluyó. También defendió la competencia interna: “El mexicano tiene que ponerse las pilas y decir: ‘Estoy para competir’”.

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