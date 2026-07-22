Atlante vs América en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 2

El último duelo entre Potros y Águilas se disputó el 1 de febrero de 2014 con gol de Miguel Layún en el entonces Estadio Azteca, ¿dónde ver el partido?

Atlante vs América, ¿dónde ver el partido de la Liga MX? | Claro Sports

El duelo Atlante vs América regresa a la Primera División de la Liga MX después de más de 12 años y se disputará en el Estadio Azteca. El partido corresponde a la jornada 2 del Apertura 2026 y está programado para el viernes 24 de julio, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en vivo estará disponible por Azteca 7, mientras que el minuto a minuto podrá seguirse a través de Claro Sports.

Los Potros de Hierro llegan a este encuentro después de perder 2-1 ante Necaxa en el Estadio Victoria, en el partido que marcó su regreso al máximo circuito. Eugenio Pizzuto adelantó al Atlante al inicio del segundo tiempo, pero Julián Carranza empató de penal y Miguel Pedroza completó la remontada durante el tiempo agregado. El equipo dirigido por Miguel Herrera comenzó la segunda fecha en el lugar 13 de la tabla, sin puntos y con diferencia de goles de -1, además cuentan con el experimentado arquero colombiano David Ospina.

América inició el Apertura 2026 con una victoria de 1-0 sobre Querétaro en el Estadio Corregidora. Isaías Violante anotó el único gol durante la recta final, mientras que Henry Martín falló un penal y Alan Cervantes fue expulsado antes del silbatazo final. Las Águilas sumaron tres puntos y se colocaron en la novena posición debido a los criterios de diferencia de goles. Para este compromiso, Guillermo Almada podrá recuperar a Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes, quienes recibieron una semana adicional de descanso tras participar en el Mundial 2026. El único seleccionado que continuará fuera será Alejandro Zendejas, quien se sometió a un procedimiento quirúrgico en la rodilla derecha.

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Fecha, horario y dónde ver el Atlante vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

Atlante disputará su primer partido como local en Primera División desde 2014 y tendrá como rival al América este viernes 24 de julio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Aunque las Águilas juegan habitualmente en este inmueble, para efectos administrativos aparecerán como visitantes en la jornada 2. El encuentro se podrá ver a través del Canal 7, así como en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones probables del Atlante vs América para la jornada 2 de la Liga MX 2026

Miguel Herrera podría mantener la base que utilizó en la visita al Necaxa. Atlante consiguió ponerse en ventaja durante ese compromiso, pero perdió el resultado en los minutos finales. Eugenio Pizzuto, autor del primer gol del club en su regreso a Primera División, apunta a continuar en el mediocampo.

Alineación probable de Atlante: Óscar Jiménez; Walter Portales, Armando Escobar, Luis Sánchez, Eduardo Tercero, Nico Carrera; Eugenio Pizzuto, Martín Fernández, Jhojan Julio; Luis Puente y Luis Calzadilla.

El sistema previsto sería un 5-3-2, con cinco jugadores en la última línea y dos atacantes. La presencia de Óscar Jiménez en la portería se mantiene como una posibilidad, aunque Atlante anunció la incorporación de David Ospina y deberá definir cuándo estará disponible para competir.

Guillermo Almada tendrá que modificar el mediocampo del América debido a la expulsión de Alan Cervantes contra Querétaro. El entrenador también podría recuperar a Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes se incorporaron al trabajo después de su participación internacional.

Alineación probable de América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Isaías Violante y Henry Martín.

Los nombres podrán cambiar de acuerdo con la condición física de los futbolistas que regresaron a los entrenamientos. Las alineaciones oficiales serán anunciadas aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

Antecedentes y últimos resultados del Atlante vs América en la Liga MX

El encuentro más reciente entre Atlante y América dentro de la Liga MX se disputó el 1 de febrero de 2014, durante la jornada 5 del Clausura 2014. Las Águilas ganaron 1-0 con una anotación de Miguel Layún en el entonces Estadio Azteca.

América domina el historial registrado entre ambas instituciones. En 36 enfrentamientos de liga, el conjunto de Coapa suma 16 victorias, Atlante tiene 10 triunfos y otros 10 partidos terminaron empatados. Las Águilas también cuentan con ventaja en goles, con 53 anotaciones frente a 35 de los Potros de Hierro. Estos fueron los últimos cinco resultados entre Atlante y América en la Liga MX:

América 1-0 Atlante | Clausura 2014

Atlante 2-4 América | Apertura 2013

América 4-0 Atlante | Clausura 2013

Atlante 2-2 América | Apertura 2012

Atlante 0-4 América | Clausura 2012

La jornada 2 también representará el primer partido de Atlante como local en Primera División después de su regreso. Los Potros buscarán sumar sus primeros puntos del torneo ante un América que pretende mantener el paso después de vencer a Querétaro.

Unidos por un mismo objetivo: ganar. 👊🦅🔥 pic.twitter.com/g6VlOhctse — Club América (@ClubAmerica) July 22, 2026

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 2?

América aparece como favorito en los momios para el partido contra Atlante. La victoria de las Águilas se encuentra en -141, mientras que el triunfo de los Potros de Hierro paga +380. El empate presenta una cuota de +275.

Atlante: +380

Empate: +275

América: -141

El momio de -141 significa que una apuesta de 141 unidades al América dejaría una ganancia de 100, además de la cantidad inicial. Una apuesta de 100 unidades por Atlante generaría una ganancia de 380, mientras que el empate dejaría 275.

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