Rayados y Tigres, expertos en repatriar futbolistas mexicanos de Europa

Orbelín Pineda se une a Monterrey y refuerza la tradición de ambos clubes en traer talento nacional desde el extranjero

Rayados y Tigres repatrian a los futbolistas mexicanos desde Europa. | Imago 7

Los Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL se han consolidado como los clubes mexicanos que más han recurrido al mercado internacional para repatriar futbolistas nacionales. El caso más reciente es el de Orbelín Pineda, quien llegó a Monterrey después de jugar con el AEK de Atenas y participar en el Mundial 2026 con la selección mexicana. Su incorporación para el Apertura 2026 refuerza una estrategia que ha distinguido a los equipos regiomontanos durante los últimos años.

Monterrey encabeza esta tendencia con los regresos de Ricardo Osorio, procedente del Stuttgart de Alemania en 2010; Miguel Layún, del Villarreal en 2019; Héctor Moreno, del Al-Gharafa de Qatar en 2021; Jesús Corona, del Porto en 2023; Omar Govea, del Voluntari de Rumania en ese mismo año, y Gerardo Arteaga, quien dejó al Genk de Bélgica en 2024. A esta lista se suma ahora Orbelín Pineda, proveniente del AEK de Atenas.

Estos movimientos reflejan la capacidad de Rayados para incorporar a jugadores mexicanos que cuentan con experiencia en otras ligas y que conocen las exigencias de las competencias internacionales. El club ha encontrado en este mercado una vía para reforzar distintas posiciones y sumar futbolistas que pueden adaptarse con rapidez al entorno de la Liga MX.

Por su parte, Tigres también ha utilizado este modelo para fortalecer su plantilla. Entre sus incorporaciones se encuentran Francisco ‘Kikin’ Fonseca, quien regresó del Benfica en 2007; Carlos Salcido, procedente del Fulham en 2011; Javier Aquino, tras sus etapas con Villarreal y Rayo Vallecano en 2015, y Diego Reyes, quien llegó desde el Fenerbahce en 2019.

La lista de los felinos también incluye a Carlos Salcedo, proveniente del Eintracht Frankfurt en 2019; Diego Lainez, del Sporting Braga en 2023; Marcelo Flores, del equipo sub 21 del Arsenal, y Eugenio Pizzuto, del Sporting Braga B. De esta manera, Tigres ha construido un historial de contrataciones de mexicanos que desarrollaron parte de su carrera fuera del país.

El regreso de jugadores desde Europa y otras ligas permite que ambos clubes combinen experiencia internacional con futbolistas jóvenes dentro de sus plantillas. Estas operaciones también muestran la confianza de los equipos regiomontanos en jugadores que pueden aportar conocimientos tácticos, adaptación a distintos estilos de juego y experiencia en partidos de alta exigencia.

Para los futbolistas, volver a México también representa la oportunidad de iniciar una nueva etapa en clubes que suelen competir por los primeros lugares. Su conocimiento de la Liga MX y del entorno del fútbol nacional puede facilitar su adaptación, mientras que la experiencia adquirida en el extranjero les permite ofrecer diferentes alternativas dentro del campo.

Otros casos

La repatriación de jugadores mexicanos no se limita a Rayados y Tigres. Erick Gutiérrez volvió a la Liga MX para jugar con Chivas después de su etapa con el PSV Eindhoven en 2023, mientras que Rodolfo Pizarro dejó al AEK de Atenas para incorporarse a Mazatlán en 2024. Otro ejemplo es Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez, quien regresó del Stuttgart para firmar con el América en 2012.

La contratación de Orbelín Pineda representa un nuevo paso en la estrategia de Monterrey para fortalecer su plantel con jugadores que conocen la presión de competir en el extranjero y de representar a México. Tigres ha seguido una ruta similar, por lo que la repatriación de futbolistas nacionales se ha convertido en una práctica constante entre los dos clubes de Nuevo León.

Ambas instituciones han demostrado que traer de vuelta a mexicanos con experiencia internacional no solo permite cubrir necesidades deportivas. También les ayuda a construir plantillas con futbolistas que aportan liderazgo, recorrido profesional y una visión del juego desarrollada en diferentes competencias. Así, Rayados y Tigres se mantienen como los principales referentes de este tipo de movimientos dentro de la Liga MX.

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