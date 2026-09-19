América vs Chivas: los rostros que pueden vivir su primer Clásico Nacional

Álvarez, Ramos, Bueno, Cerrillo, Perea y Borja podrían tener la opción de brillar para las águilas. Carrillo y Castañeda ya saben lo que es enfrentar a los de Coapa, pero no con la elástica rojiblanca

Los ‘nuevos’, con la misión de brillar en el ‘Clásico de Clásicos’

El Clásico Nacional suele ocupar un lugar aparte dentro del calendario de América y Chivas. Para varios futbolistas del Apertura 2026, el duelo de la Jornada 9 en el Estadio Azteca puede representar además su primera experiencia en uno de los partidos con mayor seguimiento dentro del fútbol mexicano.

En América, uno de los nombres que concentra atención es Carlos Álvarez. El español está contemplado para el encuentro del sábado, por lo que podría tener un estreno particular: debutar en la Liga MX directamente en un Clásico Nacional.

La lista de posibles debutantes azulcremas también incluye a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno. El argentino y el uruguayo llegaron para reforzar la defensa y, entre ambos, Ramos Mingo aparece con mayores posibilidades de sumar minutos por la continuidad que tuvo previamente con Bahía en el campeonato brasileño. Sin embargo, los dos podrían presentarse por primera vez en el futbol mexicano ante Chivas.

El español se declara listo para el Clásico | Imago7

Otros tres elementos del América ya tuvieron participación en el Apertura 2026, pero todavía no han disputado un Clásico Nacional con la camiseta de las Águilas. Se trata de Edwin Cerrillo, Óscar Perea y Miguel Borja, quienes se integraron al plantel para este torneo y ahora pueden agregar este encuentro a sus primeros meses en Coapa. Finalmente, tenemos el caso de Fernando Tapia, quien, en caso de alguna eventualidad con Rodolfo Cota, podría ver minutos en el Coloso de Santa Úrsula. El joven meta ya ha tenido actividad y le ha respondido al técnico azulcrema.

Por el lado del Guadalajara, Kevin Castañeda aparece entre los jugadores que podrían vivir su primer Clásico como rojiblanco. El mediocampista ya conoce lo que implica enfrentar al América, pues lo hizo anteriormente durante sus etapas con Toluca y Tijuana, aunque ahora tendría la oportunidad de hacerlo como integrante de Chivas.

Una situación similar atraviesa Jordan Carrillo. El futbolista ya se midió a las Águilas durante sus pasos por Santos y Pumas, pero todavía no ha participado en un América vs Chivas. Su llegada al Rebaño para este campeonato abre la posibilidad de que tenga sus primeros minutos en este enfrentamiento con el uniforme rojiblanco.

Carrillo, en busca de afianzarse en la titularidad del chiverío | Imago7

El encuentro también tendrá un componente distinto en los banquillos. Guillermo Almada ya dirigió partidos contra Chivas cuando estuvo al frente de Santos y Pachuca, pero esta será su primera oportunidad de hacerlo como técnico del América. El uruguayo llegará así a un escenario que cambia de contexto por la institución a la que representa.

Entre jugadores que debutan en la Liga MX, refuerzos que buscan sus primeros minutos en el Clásico y futbolistas que ya enfrentaron al rival desde otros equipos, América y Chivas llegarán al partido con varios nombres que comienzan a escribir su propia historia en esta rivalidad. La jornada 9 puede convertirse en el punto de partida para una nueva generación dentro del enfrentamiento entre ambos clubes.

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