América vs Toluca en el Azteca: precios y dónde comprar boletos para la jornada 15 de la Liga MX

Las Águilas regresan al Estadio Azteca para recibir a los Diablos Rojos en la lucha por las primeras posiciones de la tabla general

Precios de los boletos para el América vs Toluca. | Imago 7

El Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas para uno de los partidos más esperados del Clausura 2026. América recibe al campeón Toluca en la jornada 15 en un duelo que puede marcar el rumbo de la recta final del torneo, con ambos equipos en la pelea por la parte alta de la tabla.

El regreso de las Águilas a su casa ha generado expectativa entre la afición y el enfrentamiento ante los Diablos puede ser una buena oportunidad para acudir al Coloso de Santa Úrsula. Los seguidores buscan asegurar su lugar para vivir en directo un partido que puede tener impacto en la liguilla y que reunirá a dos de los equipos más competitivos del campeonato.

Para quienes deseen asistir al inmueble, ya existe disponibilidad para comprar sus entradas en plataformas digitales como StubHub, mientras que en Fanki, que es el sitio oficial para la compra de boletos de las Águilas aún no los tiene a la venta. A continuación, te contamos cuándo se juega el partido, los precios de los boletos y dónde puedes comprarlos.

¿Cuándo es el América vs Toluca en el Estadio Azteca?

El partido entre América y Toluca correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026 se disputará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca. Las Águilas marchan en la séptima posición de la clasificación general con 19 puntos, mientras que los escarlatas son quintos con 27 unidades.

Liga MX: ¿Cuáles son los precios de los boletos para el América vs Toluca en el Azteca?

Los precios de los boletos varían según la zona del estadio. Para este encuentro, las entradas van de los 1,509 pesos en la zona más alta del estadio hasta los 5,625 pesos en la parte baja, según lo consultado en StubHub.

Hay que recordar que dicha plataformas es de reventa, por lo que los costos suelen estar un tanto más elevados y pueden cambiar dependiendo de la demanda, de acuerdo también con la ubicación y cercanía al campo.

América vs Toluca: dónde ver en vivo el regreso de las Águilas al Azteca

El partido entre América y Toluca podrá seguirse en televisión abierta en México a través del Canal 5, así como por televisión de paga en TUDN y por la plataforma de streaming ViX Premium. No olvides que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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