André Jardine revela por qué Henry Martín sigue sin jugar con América

El atacante continúa en proceso médico y las Águilas mantiene la postura de no adelantar su regreso pese a su importancia en el equipo

La situación de Henry Martín continúa bajo seguimiento médico en el Club América, sin una fecha definida para su regreso a las canchas. André Jardine explicó que el delantero se encuentra en evaluación constante y que el cuerpo técnico no tomará riesgos en su proceso de recuperación, en una temporada donde su ausencia ha sido un factor en el rendimiento del equipo.

El técnico brasileño detalló que el capitán azulcrema se sometió a nuevos estudios para conocer el estado actual de la lesión que lo ha mantenido fuera de actividad. “Lo de Henry está ahorita haciendo un examen para ver su pierna, sus músculos, donde tuvo los problemas”, señaló Jardine, quien insistió en que el avance del atacante será determinado por criterios médicos.

En Coapa, el mensaje es claro: no habrá presión para acelerar su vuelta. Jardine apuntó que el delantero trabaja de forma diaria en su rehabilitación y que existe comunicación constante con el área médica. “Estamos corrigiendo día a día, queremos que esté cuanto antes, él está ansioso… estamos realmente aguardando que sea rápido”, agregó el estratega, dejando ver el interés del jugador por volver, pero también la cautela del club.

La postura coincide con lo expresado previamente por Santiago Baños, quien descartó forzar el regreso del atacante. El presidente deportivo, en exlclusiva para Claro Sports, reconoció que en etapas anteriores se intentó adelantar su vuelta, situación que terminó por afectar la continuidad del futbolista. Desde entonces, el América ha optado por llevar el proceso sin fijar plazos, incluso si eso implica que Martín reaparezca hasta la Liguilla.

“No queremos precipitarnos y queremos que cuando regrese lo haga al 100% y ya no vuelva a salir. Entonces, ha sido un tema muy complicado. Creo que es una baja que nos ha dolido mucho dentro y fuera de la cancha porque porque no hay ningún jugador en el club como Henry. Lo que representa el liderazgo que contagia en los partidos y en el vestidor, no nos lo da nadie. Entonces, la verdad que ha sido un torneo complicado y para él también, sobreponerse a esta seguidilla de lesiones no es fácil para nadie, pero para él ha sido más complicado por porque él sabe lo que representa para el club. A Henry lo vamos a aguantar hasta el día que él quiera“.

El caso del delantero ha estado marcado por una serie de lesiones desde mayo de 2025, cuando sufrió un desgarro en la final ante Toluca. A partir de ese momento, el jugador ha enfrentado recaídas, golpes en entrenamientos y problemas musculares que han limitado su participación. En el último año, su actividad ha sido reducida, con pocos minutos en cancha y una baja producción goleadora en comparación con torneos anteriores.

Jardine también subrayó que la decisión final dependerá del cumplimiento de los protocolos médicos. “Se tardó bastante, es un tema médico, de cuidado, liberarlo cuando médicamente esté en condiciones de jugar un partido de futbol”, explicó el entrenador. En ese sentido, el América prioriza que su capitán regrese en condiciones óptimas, con el objetivo de evitar nuevas ausencias en la recta final del campeonato.

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