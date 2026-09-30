Brian Rodríguez vuelve al América, tras quedar fuera de la gira de Uruguay

El atacante uruguayo no podrá continuar con su selección debido a un inconveniente relacionado con su documentación

Brian Rodríguez deja la concentración de Uruguay. JUNG YEON-JE / AFP

El delantero Brian Rodríguez tendrá que cambiar nuevamente el chip y regresar al Club América luego de ser liberado de la concentración de la Selección de Uruguay. El futbolista no continuará con el combinado dirigido por Diego Forlán durante esta Fecha FIFA, luego de tener un problema con su visado. Un inconveniente relacionado con su pasaporte complicó su traslado durante la gira de Uruguay en la India y terminó provocando que el cuerpo técnico prescindiera de sus servicios para el siguiente compromiso internacional.

Rodríguez había sido considerado por Forlán para los partidos amistosos de esta ventana internacional y tuvo participación en los primeros encuentros. El extremo formó parte del once inicial frente a Japón y también comenzó el duelo posterior ante Corea del Sur el 24 y 28 de septiembre, respectivamente.

“La decisión responde a una situación administrativa vinculada a su documentación. El pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios”, informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a través de un comunciado en su sitio web.

América tendrá a Brian Rodríguez disponible antes de tiempo

Para el América, la situación representa el regreso anticipado de uno de sus futbolistas internacionales. Brian Rodríguez deberá ponerse nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico azulcrema y comenzar su preparación para los próximos compromisos del equipo en la Liga MX.

El regreso del uruguayo también puede resultar relevante debido a que el América tiene contemplado un encuentro amistoso frente a Cruz Azul el 1 octubre durante esta Fecha FIFA. El duelo se disputará en Estados Unidos y podría representar una oportunidad para que Rodríguez vuelva a tener actividad con su club.

Durante los últimos meses, el atacante se ha mantenido como uno de los elementos importantes dentro del proyecto americanista. Su velocidad, capacidad para jugar por las bandas y participación ofensiva lo han convertido en una alternativa habitual para el conjunto de Coapa.

Así, Brian Rodríguez deja temporalmente los planes de Uruguay y vuelve a concentrarse en el América. Mientras la selección sudamericana continúa con su calendario internacional, el futbolista deberá reportar con su club y esperar las indicaciones del cuerpo técnico para determinar si tendrá minutos en su regreso.