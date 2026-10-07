¡Así será la nueva casa del Atlas! Revelan capacidad, inversión y detalles del estadio rojinegro

El complejo para 40 mil aficionados contempla hotel, zona comercial y una inversión completamente privada

Atlas dio a conocer el proyecto con el que pretende cambiar de casa después de décadas jugando como local en el Estadio Jalisco. El nuevo recinto estará integrado a Ciudad UdeG, en la zona de Los Belenes, en Zapopan, y tendrá capacidad aproximada para 40 mil aficionados, además de convertirse también en la sede de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. La fecha preliminar para su inauguración es 2030.

La presentación se realizó este miércoles 7 de octubre con representantes de Atlas, la Universidad de Guadalajara y autoridades estatales. El estadio ocupará parte de un polígono de alrededor de 16 hectáreas y será diseñado por Populous, despacho que ha participado en proyectos como Wembley, Tottenham Hotspur Stadium, Yankee Stadium y el Gigante de Acero de Monterrey. La propuesta busca acercar las tribunas al terreno de juego y utilizar una distribución similar a la de estadios europeos.

Uno de sus principales elementos será una tribuna norte desmontable, que permitirá modificar la configuración y el aforo dependiendo del evento. Durante los partidos de fútbol se utilizaría la disposición habitual, mientras que para conciertos y otros espectáculos será posible retirar parte de la grada para ampliar el espacio disponible. El techo cubrirá buena parte de los asistentes y las primeras filas estarán situadas cerca de la cancha, de acuerdo con los conceptos presentados.

El proyecto va más allá del estadio. Ciudad UdeG contempla hotel, plaza comercial, oferta gastronómica, museo, zonas de entretenimiento, estacionamientos y espacios destinados a otras disciplinas deportivas. También se plantean adecuaciones en las vialidades cercanas para atender el flujo que generará el complejo en días de partido y durante otros acontecimientos. La intención es que el recinto pueda mantener actividad durante todo el año y no únicamente cuando jueguen Atlas o Leones Negros.

En cuanto al financiamiento, la presentación más reciente coloca la inversión privada alrededor de los 5 mil millones de pesos y señala a Grupo PRODI como responsable de aportar los recursos para la construcción. La Universidad de Guadalajara no tendría que destinar presupuesto a la obra y conservará la propiedad de los terrenos. A cambio del derecho de uso, el acuerdo contempla una renta anual de 18 millones de pesos, ajustable por inflación, y una participación del 20% para la UdeG durante el esquema establecido a 99 años.

La capacidad fue uno de los datos que evolucionó mientras avanzaba el proyecto. Reportes previos hablaban de 32 mil o 35 mil localidades e incluso la información del Consejo Universitario establecía un rango de 30 mil a 40 mil, pero durante la presentación del miércoles se manejó una capacidad cercana a los 40 mil espectadores; un reporte posterior la precisó en 40 mil 70 lugares. Así, el nuevo inmueble tendrá una dimensión diferente a la prevista en las primeras versiones difundidas durante los meses anteriores.

De cumplirse el calendario proyectado, Atlas comenzaría una nueva etapa fuera del Estadio Jalisco en 2030, recinto que ha utilizado como casa desde su inauguración en 1960. El nuevo inmueble será compartido con Leones Negros y formará parte de un complejo universitario, cultural y comercial en Zapopan. La construcción todavía deberá avanzar por diferentes etapas técnicas y urbanas antes de confirmar definitivamente su fecha de apertura, pero la presentación del proyecto marca el paso más concreto hasta ahora hacia la futura casa rojinegra.