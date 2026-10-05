América vs Atlético de Madrid: revelan las primeras leyendas para el partido en Puebla

Luis Hernández, Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y Claudio López estarán con las Águilas; David Villa, Falcao, Godín y Maxi Rodríguez representarán al Atlético

Sambueza, Falcao y Godín, entre los primeros confirmados | Imago7

El Club América y el Atlético de Madrid ya tienen a sus primeras figuras confirmadas para el partido de leyendas que se disputará el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El encuentro reunirá a futbolistas que formaron parte de la historia de ambas instituciones y contará con más de 30 exjugadores entre los dos planteles.

Por el conjunto azulcrema fueron anunciados Luis Hernández ‘El Matador’, Rubens Sambueza, Adolfo Ríos y Claudio ‘Piojo’ López. Los cuatro futbolistas tuvieron etapas destacadas con América y ahora formarán parte del primer equipo de leyendas del club que disputará un encuentro con aval y reconocimiento oficial de la institución.

El Atlético de Madrid también confirmó a cuatro de sus representantes. La lista inicial está integrada por David Villa, Radamel ‘El Tigre’ Falcao, Diego Godín y Maxi Rodríguez, jugadores que tuvieron participación con el conjunto rojiblanco y que formarán parte del primer partido internacional de las leyendas del club.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de leyendas América vs Atlético de Madrid y dónde se juega?

El encuentro será el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. El formato contempla dos tiempos de 40 minutos y, en caso de que el marcador termine igualado después del tiempo reglamentario, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

Los ocho nombres anunciados forman parte de una convocatoria que todavía tendrá más incorporaciones. De acuerdo con la organización, más de 30 figuras emblemáticas integrarán los dos planteles y en los próximos días serán revelados nuevos jugadores que participarán en el partido.

El duelo también tendrá un antecedente entre los primeros equipos. América y Atlético de Madrid se enfrentaron en 2014, en un partido disputado en el Estadio Azteca que terminó con victoria del conjunto mexicano en tanda de penales. Doce años después, las instituciones volverán a encontrarse, ahora mediante sus equipos de leyendas.

¿Cuánto cuestan los boletos para América vs Atlético de Madrid Leyendas y dónde comprarlos?

Los aficionados que quieran asistir ya pueden adquirir sus entradas a través de Boletomóvil. La venta comenzó hoy lunes 5 de octubre a las 10:00 horas. Los precios de la primera fase de venta van desde 241 hasta 1,092 pesos mexicanos.

El partido de leyendas entre Club América y Atlético de Madrid será organizado por Never Say Never (NSN), promotora que también ha participado en encuentros como Barça Legends vs Real Madrid Leyendas y México vs Brasil Leyendas. La organización anunció que en los próximos días dará a conocer el resto de los nombres y detalles del evento que se realizará en Puebla.