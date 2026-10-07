Óscar Perea vuelve al América con un sueño: mantener su lugar en la Selección de Colombia

El atacante colombiano no tuvo minutos con su selección, pero regresó motivado para enfrentar a Monterrey y celebrar los 110 años de las Águilas

Óscar Perea ya piensa en América. Imago 7 | Instagram @fcfseleccioncol

Óscar Perea regresó a la Ciudad de México después de vivir su primera convocatoria con la Selección de Colombia durante la Fecha FIFA. Aunque el futbolista del América no tuvo minutos con el combinado cafetero, aseguró que la experiencia fue importante para su carrera y ahora ya piensa en reincorporarse al trabajo con las Águilas.

A su llegada a la capital, el atacante reconoció que vuelve motivado para afrontar lo que viene con el conjunto azulcrema. “Me siento contento, motivado para lo que se viene ahorita con el Club América”, señaló Perea, quien retomará los entrenamientos con el equipo.

Óscar Perea vuelve al América con la mira puesta en Monterrey

El colombiano ahora se enfocará en el próximo compromiso del América, que tendrá a Monterrey como rival en a jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Azteca el próximo sábado 10 de octubre. Perea reconoció la dificultad del encuentro y aseguró que el plantel trabajará para buscar la victoria.

“Todos sabemos que aquí el rival es Monterrey. Nosotros nos iremos a preparar de la mejor manera para enfrentar el partido y poder ganarlo”, comentó el futbolista a su regreso a la Ciudad de México.

El duelo tendrá además un significado especial para el América, que se encuentra en medio de la celebración por sus 110 años de historia. Perea aseguró que está contento por formar parte de esta etapa y destacó lo que representa hacerlo con el conjunto azulcrema. “Muy contento de poder celebrar estos 110 años con el club más grande de México y nada, muy contento”, afirmó.

Perea también habló del jersey especial por los 110 años

Como parte de la celebración del aniversario del América, el equipo utilizará un jersey especial. Perea conoció la indumentaria conmemorativa y se mostró satisfecho con el diseño que utilizarán las Águilas. “Está muy lindo. Esperemos pronto”, respondió el colombiano al ser cuestionado sobre el jersey especial.

Para Perea, formar parte de la celebración también representa una oportunidad para continuar ganando protagonismo con el América y mantener su crecimiento dentro del futbol mexicano.

América, el escenario para mantenerse en la selección de Colombia

La primera convocatoria con Colombia abrió una nueva posibilidad para el atacante. Aunque no tuvo participación durante la Fecha FIFA, Perea considera que su trabajo con América puede ser determinante para volver a recibir llamados. El futbolista destacó la importancia que tiene el club azulcrema para los jugadores que buscan llegar a la selección.

“América es un club muy grande que le da a uno esa oportunidad de ir a la selección, como en ese momento me la brindó a mí”, explicó.

Perea también agradeció la confianza del cuerpo técnico colombiano después de vivir por primera vez la experiencia de formar parte del combinado nacional. “Como todos sabemos, era mi primera convocatoria. Solo agradecerle a él por el llamado y nada, fue muy lindo para mí estar ahí”, comentó.

Óscar Perea reporta en buenas condiciones con América

El futbolista también aseguró que regresó sin problemas físicos y listo para incorporarse nuevamente al trabajo con el América. “Físicamente sí, muy bien. Iniciaré el entrenamiento mañana”, explicó Perea, quien ahora buscará recuperar ritmo con las Águilas después de una Fecha FIFA en la que formó parte por primera vez de una convocatoria con Colombia.

La experiencia representa un paso importante para el jugador, que ahora tendrá que competir por minutos con América y mantener el nivel que le permitió recibir su primer llamado a la selección colombiana.

Óscar Perea ya está de regreso en México y tiene claro su siguiente objetivo: reincorporarse al América, preparar el duelo ante Monterrey y mantener abierta la puerta de la selección de Colombia.