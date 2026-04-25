¡Buenas noticias para el América! Dagoberto Espinoza vuelve a las canchas tras un calvario

El lateral derecho del América, Dagoberto Espinoza, regresó con el sub 21 ante Atlas después de 213 días fuera de las canchas por una lesión

Dagoberto Espinoza vuelve a jugar tras su lesión | Imago7

El fútbol profesional suele ser una narrativa de contrastes donde la gloria y la tragedia convergen en un instante. Para Dagoberto Espinoza Acosta, joven baluarte del Club América, este sábado 25 de abril de 2026 quedará marcado como el día en que la sombra de la inactividad finalmente se disipó.

Tras un calvario de 213 días, el lateral derecho regresó a las canchas en la victoria 4-2 de la categoría sub 21 frente al Atlas, confirmando que el refuerzo más esperado de André Jardine para la Liguilla está de vuelta.

La Crónica del Regreso: 23 Minutos de Esperanza

El cronómetro de la Cancha 5 en Coapa marcaba el minuto 67 cuando el cuarto árbitro levantó el tablero electrónico. Con el número 34 en el dorsal, Espinoza ingresó al terreno de juego sustituyendo a Ángel Coronel. Fue un momento cargado de simbolismo: cada paso representaba el triunfo sobre una de las lesiones más temidas del deporte.

Espinoza participó en poco más de 23 minutos de alta intensidad, mostrando movilidad alentadora y confianza en los apoyos de su rodilla izquierda. Su presencia coincidió con el cierre de un partido vibrante donde las Águilas consolidaron su liderato en la categoría.

El origen de la ausencia: aquella tarde en el Gigante de Acero

Para dimensionar este regreso, hay que remontarse al 20 de septiembre de 2025. Durante la jornada 9 del Apertura 2025 ante Rayados, un mal paso provocó la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de su rodilla izquierda.

La imagen de Dagoberto abandonando el Gigante de Acero en silla de ruedas fue un golpe devastador. Sin embargo, tras ser intervenido el 25 de septiembre, la directiva azulcrema apostó por él registrándolo para este Clausura 2026, una decisión que hoy rinde frutos.

El Impacto Táctico: ¿La solución para Jardine?

Durante la ausencia de Espinoza, la lateral derecha ha sido el talón de Aquiles de André Jardine. Entre la baja de juego de Kevin Álvarez y la falta de consistencia de los relevos, el técnico brasileño se vio obligado a improvisar a Israel Reyes fuera de su posición natural.

¿Qué recupera el América con Dagoberto?

Precisión : un registro previo del 90.8% en pases.

: un registro previo del 90.8% en pases. Solidez : un promedio de 57.7% de duelos ganados.

: un promedio de 57.7% de duelos ganados. Versatilidad: capacidad para interiorizarse y generar superioridad en el mediocampo.

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