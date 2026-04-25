Arsenal vs Newcastle en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 34

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde el Emirates Stadium

Sigue en vivo el Arsenal vs Newcastle de la Premier League. | Claro Sports

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a un fin de semana más de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Arsenal y Newcastle, correspondiente a la jornada 34 de la Premier League, desde la cancha del Emirates Stadium de Londres, Inglaterra.

Los Gunners se encuentran en plena lucha por el título con el Manchester City, por lo que no se pueden dar el lujo de dejar ir un solo punto en el camino, mucho menos en casa, por lo que están obligados a ganar y a mater goles, que es lo que en este momento tiene a los citizens en la cima, pues se encuentran empatados con 70 puntos.

Reciben la visita de un Newcastle, que marcha en el lugar 14 con 42 unidades, y que intentará convertirse en el malvado de la película en esta jornada. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar espectacular.

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Newcastle hoy 25 de abril de 2026?

El partido de la jornada 34, entre Arsenal y Newcastle, se llevará a cabo este sábado 25 de abril del 2026 en la cancha del Emirates Stadium. El silbatazo inicial se escuchará a las 10:30 horas de la Ciudad de México.

Alineaciones del Arsenal vs Newcastle para la jornada 34, al momento

Todo está listo para este emocionante partido entre Arsenal y Newcastle. Los técnicos, Mikel Arteta y Eddie Howe, mandarán a la cancha a los mejores hombres que tengan disponibles:

Arsenal: Raya, Hincapié, Saliba, Gabriel, White, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Eze, Gyokeres y Madueke.

Newcastle United: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonalli, Miley, Ramsey, Elanga, Barnes y Osula.

¿Dónde ver el Arsenal vs Newcastle en vivo? Canales de TV y streaming online

Si no te quieres perder las acciones del Arsenal vs Newcastle, podrás ver el partido a través de la señal de Fox One, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

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