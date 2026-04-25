Bucaramanga vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

El duelo entre ‘leopardos’ y ‘felinos’ abrirá la jornada sabatina del Fútbol Profesional Colombiano.

Bucaramanga vs Jaguares: en directo, online.

El compromiso que abre la jornada sabatina en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I es el de Atlético Bucaramanga vs Jaguares.El conjunto ‘Leopardo’ espera pasar la página y olvidarse por un momento de la polémica salida de Leonel Álvarez y sumar de a tres en la tabla de posiciones para seguir soñando con la clasificación a los ‘play-offs’, mientras que el equipo de Montería, buscará salir de la parte baja y no dar ventajas en el descenso.

Horario del partido Bucaramanga vs Jaguares hoy 25 de abril

El duelo entre ‘leopardos’ y el equipo ‘felino’ de Montería se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Américo Montanini.

Alineaciones del Bucaramanga vs Jaguares para la fecha 18, al momento

Bucaramanga: Vásquez, Gutiérrez, Rea, Mena, Hinestroza, Zárate, Charrupí, Londoño, Zambueza, Batalla y Caicedo.

Jaguares: Frankil Mosquera; Luis Jiménez, Ian Mosquera, Jonathan Lobera, Carlos Henao, Jader Maza, Fabián Mosquera, Rafael Bustamante, Wilfrido De la Rosa, Santiago Cubides y Andrés Rentería.

¿Quién transmite en vivo el Bucaramanga vs Jaguares y dónde mirar en TV y streaming?

Este duelo, válido por la penúltima fecha del campeonato, se podrá ver en las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Cabe anotar que el pitazo inicial será en el Américo Montanini, este próximo sábado 25 de abril, a partir de las 2:00 de la tarde (hora COL). De igual modo, Win Play llevará las emociones del partido.

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