Municipal vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Municipal vs Mixco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Municipal y Mixco, correspondiente a la jornada 22 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado a las 15:00 horas en el El Trébol. Ambos equipos llegan motivados por victorias recientes y con la intención de seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la tabla. El enfrentamiento promete ser intenso, ya que está en juego el liderazgo del campeonato.

Municipal llega al partido después de una victoria 3-1 sobre Marquense. En las últimas jornadas, ha tenido un desempeño sólido, con dos victorias, un empate y una derrota. El equipo de Mario Acevedo ha mostrado capacidad ofensiva, anotando seis goles y recibiendo solo tres en esos encuentros. Actualmente, se encuentra en el tercer puesto con 35 puntos, por lo que una victoria en este partido podría acercarlo al liderato de la clasificación.

Mixco, por su parte, llega tras golear 4-0 a Aurora FC. El equipo ha tenido un buen rendimiento reciente, con dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos. Los Chicharroneros se encuentra en el segundo lugar con 36 puntos, empatado con Xelajú, y buscará extender su racha positiva para consolidar su posición en la parte alta de la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Municipal vs Mixco de la jornada 22 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Mixco está programado para el domingo 26 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Mixco hoy

Ni Municipal ni Mixco cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 22 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal : Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. DT : Mario Acevedo.

: Braulio Linares, César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Cristian Hernández, Rudy Muñoz, Yasnier Matos. : Mario Acevedo. Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Diego Méndez, Jefrey Segura, Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda, Kennedy Rocha, Nicolás Martínez, Esteban Garcia. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Mixco:

4 de marzo de 2026 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Clausura

9 de noviembre de 2025 | Mixco 1-0 Municipal | Torneo Apertura

3 de septiembre de 2025 | Municipal 3-1 Mixco | Torneo Apertura

4 de mayo de 2025 | Municipal 4-0 Mixco | Torneo Clausura

1 de mayo de 2025 | Mixco 0-0 Municipal | Torneo Clausura

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