Todo lo que se juega en la jornada 17 de la Liga MX: liderato, título de goleo y… ¡un millón de dólares!

La eliminación del Play In convierte esta última jornada en un cierre lleno de presión, donde la clasificación directa a la fase final está en juego para varios equipos

Todo se definirá este 25 y 26 de abril con la emoción a flor de piel | Claro Sports

La jornada 17 de la Liga MX promete emociones al máximo: se define el liderato, el campeón de goleo, las últimas plazas de la Liguilla y hasta el equipo ganador de un millón de dólares por ser el mejor del año futbolístico. A diferencia de otras temporadas, la eliminación del Play In convierte esta última jornada en un cierre lleno de presión, donde la clasificación directa a la fase final está en juego para varios equipos.

Chivas y Pumas, con 35 y 33 puntos, respectivamente, se disputan el primer lugar en la tabla general, lo que les garantizaría recibir los partidos de vuelta en casa durante los cuartos de final y semifinales. América, Atlas, Tigres, Xolos y León luchan por los últimos tres boletos disponibles a la Liguilla, y en la parte alta de la tabla, Cruz Azul, Toluca y Chivas pelean por el título de mejor equipo de la temporada, que otorga un millón de dólares al ganador. Todo esto se definirá este 25 y 26 de abril, donde la emoción estará a flor de piel.

Chivas y Pumas se disputan el liderato

En esta jornada 17, rojiblancos y auriazules se juegan el liderato de LaLiga MX, con Chivas en la primera posición con 35 puntos y Pumas en la segunda con 33. Guadalajara se enfrenta a Xolos en el Estadio Akron y, en caso de victoria, asegurarán el primer lugar de manera automática. Si empatan, también podrían quedarse con el liderato, ya que conocerán el resultado de Pumas, que visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo. Pumas debe ganar y esperar que Chivas no lo haga para robarle el primer lugar.

En cuanto a los antecedentes, Pumas no gana en Pachuca desde el Apertura 2020, y el último enfrentamiento en el Play In del torneo pasado terminó con victoria de los Tuzos. Si Pumas pierde, los Tuzos los superarán en puntos por lo que ese enfrentamiento pinta para ser uno como de Liguilla adelantada.

Joao Pedro y Hormiga González por el campeonato de goleo

Un torneo que ha tenido dos romperredes que han estado por encima del resto. Joao Pedro del Atlético de San Luis y Armando González de Chivas son los dos jugadores que lucharán por el título de goleo. El del equipo potosino tiene 13 goles, mientras que el rojiblanco suma 12. El italo-brasileño jugará ante Juárez como visitante, mientras que la Hormiga disputará su partido en casa contra Xolos. Ambos futbolistas compartieron el título de goleo el torneo pasado, y este sábado buscarán hacerse con el galardón de forma individual.

La Hormiga y Joao Pedro pelean el liderato | Imago7

El juego de Chivas será a las 19:00 horas, lo que significa que Joao Pedro tendrá que esperar hasta las 21:00 horas para conocer la presión con la que jugará su partido en Juárez. La competencia será intensa para ambos, pues un gol podría definir al campeón de goleo en esta jornada decisiva.

Lucha por los últimos boletos a la Liguilla

América, Atlas, Tigres, Xolos y León disputan los últimos tres lugares para entrar a la Liguilla. Con 25 puntos, los azulcremas se encuentran en el sexto lugar y tienen un escenario favorable para clasificar. Si las Águilas ganan ante Atlas, asegurarán su lugar en la Fiesta Grande y hasta podrían mejorar su posición, dependiendo de los otros resultados. Si empatan, también amarrarán su pase, mientras que si pierden, los rojinegros podrían colarse en el sexto lugar y Tigres o Xolos podrían desbancarlos hasta el octavo sitio.

Los azulcremas tienen un repunte en el Clausura 2026 | Imago7

Atlas está en séptimo lugar con 23 puntos y necesita ganar para clasificar, pero si empatan o pierden, Tigres puede avanzar si derrota a Mazatlán en casa. En el caso de que León y Xolos ganen sus respectivos partidos, se abriría una última plaza en la Liguilla que se definirá entre estos equipos, mientras que los de la UANL dependerían de su propia victoria.

Un millón de razones para ganar

La pelea por el millón de dólares también llega a su punto culminante. Cruz Azul, Toluca y Chivas son los equipos que luchan por ser el mejor del año futbolístico y llevarse esta recompensa. Cruz Azul tiene 65 puntos y si gana contra Necaxa en su partido del domingo, se asegurará el millón de dólares. Sin embargo, si empatan o pierden, y Toluca gana su encuentro, los Diablos tomarán el primer lugar en la clasificación anual.

Erik Lira durante el Clausura 2026 con los cementeros | Reuters

Si Cruz Azul y Toluca pierden o empatan, y Chivas gana su partido ante Xolos, el Rebaño Sagrado se coronará como el mejor equipo del año, llevándose el millón de dólares. Este incentivo adicional agrega una capa de motivación extra para los equipos que ya están clasificados a la Liguilla, pero que siguen luchando por el reconocimiento anual.

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