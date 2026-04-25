Edgar Cadena, primer mexicano desde Isaac del Toro en ganar una etapa de la Vuelta a Asturias

Dos años después de que ganara el ‘Torito’, el de la CDMX se va en solitario a 22 km. de la meta y consigue la victoria en la Etapa 3. Nairo Quintana es líder previo a la última jornada

Edgar David Cadena gana la Etapa 3 de la Vuelta a Asturias 2026 | X vueltasturias

El 25 de abril del 2026 será una fecha que nunca olvidará Edgar David Cadena. El ciclista nacido en la CDMX se fue en solitario y consiguió la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias.

El mexicano lo había intentado la jornada anterior, saliendo a la fuga, pero terminó en el sexto sitio al ser superado en el cierre por Nairo Quintana. El sábado, logró culminar la obra en este recorrido de 157 kilómetros de Figuera a Vegado, con ascensos al Alto de la Bobia y al Alto de Ouroso.

“Es una victoria de gran prestigio. Inicié mi carrera aquí en España y qué bonito hacer una victoria como esta en una carrera con gran prestigio”, declaró el mexicano al cruzar la meta.

El ciclista del equipo Storck MRW Bau salió del pelotón a 28 kilómetros de la meta. Dio alcance a Carlos García Pierna y tenía más en la reserva, por lo que dejó atrás al pedalista del Burgos Bupellet BH. Restaban 22 km. en solitario, pero en esta ocasión fue el primero en cruzar la meta, con 26 segundos de ventaja.

“Ayer estuve 40 kilómetros casi solo. Hoy ‘¿qué son 22 km.? Dije ‘vamos a intentarlo, no tengo nada que perder’ y aquí estamos con la victoria”, declaró Edgar tras la carrera.

Edgar Cadena (Storck MRW Bau) se escapa en solitario, Carlos García Pierna (@BurgosBH) no ha podido aguantar el ritmo del mexicano#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/26QNjqKite — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 25, 2026

Es la primera victoria de un ciclista mexicano en la Vuelta a Asturias desde que Isaac del Toro lo hizo en 2024. El de Mexicali lo hizo en la etapa 1 y en esa edición se llevó la clasificación general, el segundo y tercer hito de su carrera tras conquistar la segunda etapa del Tour Down Under en enero del 2024.

“Qué bonito hacerlo dos años después de que él ganó”, agregó Cadena, quien suma su tercera victoria como profesional y primera a nivel de equipo. Sus dos anteriores eran en campeonatos nacionales en México del 2023 y 2024, y no descarta ir por la camisa azul que tiene Nairo el domingo.

“Las diferencias aún son grandes para el día de mañana, pero vamos a intentarlo”, agregó Edgar.

Resultados de la Etapa 3 de la Vuelta a Asturias 2026

El mexicano terminó con 26 segundos de ventaja sobre el pelotón, conformado por 20 ciclistas.

Edgar David Cadena: 4:08:34 Filippo Baroncini: +0:26 Jermaine Zemke: +0:26 Hodei Muñoz: +0:26 Jonathan Lastra: +0:26 José Manuel Díaz: +0:26 Vincent Zaragoza: +0:26 Diego Pescador: +0:26 Samuel Fernández: +0:26 Mark Lightfoot: +0:26 Adam Smith: +0:26 Carlos García Pierna: +0:26 Nairo Quintana: +0:26 Sergio Geovani Chumil: +0:26 Sinuhé Fernández: +0:26 Txomin Juaristi: +0:26 Urko Berrade: +0:26 Adria Pericas: +0:26 Johannes Adamietz: +0:26 Jan Castellón: +0:26 Álvaro Sagrado: +0:26

Clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026

Nairo Quintana llega con medio minuto de ventaja a la última etapa, de 150 km. La salida será en Lugonés y se termina en Oviedo, con dos puertos de tercera categoría y uno de segunda. Cadena está a 2 minutos y 21 segundos del colombiano.

Nairo Quintana: 10:50:30 Aria Pericas: +0:31 Samuel Fernández: +1:22 Diego Pescador: +1:25 Txomin Juaristi: +1:34 Edgar David Cadena: +2:21 Jonathan Lastra: +4:01 Sergio Geovani Chumil: +4:01 Adam Smith: +4:14

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