Chivas vs Tijuana en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 17 de Liga MX 2026

Chivas recibe a Tijuana en el Akron en la jornada 17 del Clausura 2026, con el liderato en juego y Xolos buscando meterse a la fase final

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Chivas recibe a Tijuana este sábado 25 de abril en el Estadio Akron, en un partido que arrancará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y que baja el telón de la fase regular para el Rebaño. El duelo llega con un contexto ideal para enganchar desde el inicio: Guadalajara salta como líder del Clausura 2026 con 35 puntos, mientras que Xolos aparece en el noveno lugar con 22 unidades, todavía con argumentos para pelear su cierre más importante del torneo.

El cruce también pone frente a frente a dos equipos que llegan con sensaciones distintas, pero con urgencia competitiva. Chivas viene de empatar 0-0 ante Necaxa y dejó abierta la pelea por la cima, mientras que Tijuana tomó oxígeno con un 3-1 sobre Pachuca, resultado que lo mantuvo con vida en la carrera rumbo a la fase final. Además, el partido vuelve a poner foco sobre Armando González, quien estaba empatado en el liderato de goleo con 12 tantos antes de la jornada 16 y no movió su cuenta en Aguascalientes tras el empate sin goles.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs Tijuana y dónde ver el partido de este 25 de abril de 2026?

La transmisión en México será por Prime Video, en exclusiva, por lo que el cierre de torneo del Guadalajara no irá por señal abierta. El escenario, la hora y el contexto convierten este partido en uno de los más atractivos del sábado: Akron, 19:07 horas y un cierre de fase regular con mucho en juego para ambos clubes.

Para Chivas, el objetivo es claro: ganar y defender el primer lugar hasta el último minuto del calendario. Para Tijuana, el cierre tiene un tono de final adelantada, porque llega impulsado por su victoria ante Pachuca y con margen para meterse de lleno en la pelea por la reclasificación. No es solo un partido más de jornada 17; es un cruce que puede mover la parte alta y media de la tabla.

Alineaciones probables del Chivas vs Tijuana para la jornada 17 del Clausura 2026

Gabriel Milito no tendría demasiados motivos para romper su base, aunque sí deberá administrar cargas en un plantel que llega al cierre con molestias puntuales. En la previa reciente, el técnico rojiblanco explicó que Omar Govea seguía entre algodones y que Ángel Sepúlveda arrastraba una sobrecarga en el aductor, por lo que el cuadro tapatío apunta a repetir gran parte del bloque que usó entre la goleada a Puebla y el empate ante Necaxa. La idea sería conservar estructura, amplitud y peso ofensivo con Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González como piezas de desequilibrio.

Del otro lado, Xolos llega con la moral arriba y con un once que viene de responder en una noche grande ante Pachuca. Tijuana presentó una base competitiva en ese 3-1 en casa y, salvo ajustes de detalle, lo normal sería ver una alineación muy parecida, con nombres como Antonio Rodríguez, Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda y Gilberto Mora sosteniendo el esqueleto del equipo. La lógica indica continuidad, porque el funcionamiento reciente le dio resultado justo en el momento más delicado del campeonato.

Chivas: Tala Rangel; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González.

Tala Rangel; José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González. Tijuana: José Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortíz; Iván Tona, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Gilberto Mora y Diego Abreu.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs Tijuana

Los antecedentes recientes dibujan una serie mucho más cerrada de lo que podría sugerir la tabla actual. En los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX, Chivas ganó dos, Tijuana ganó uno y hubo dos empates, una señal de que este cruce acostumbra apretarse incluso cuando alguno llega mejor ubicado. Otro dato que llama la atención es que la producción ofensiva está completamente igualada: nueve goles por lado en esos cinco partidos.

También hay una tendencia clara en Guadalajara: Chivas ha sabido hacerse fuerte en casa ante Xolos. En esta racha reciente, los rojiblancos ganaron sus dos partidos más cercanos como local ante Tijuana, primero 1-0 y luego 2-1, mientras que los fronterizos sacaron mejores dividendos en su terreno, donde firmaron un 4-2 y un 3-3. El historial inmediato, entonces, deja una lectura útil para esta previa: el Akron suele empujar a Chivas, pero Xolos ha encontrado formas de competir y de hacer daño cuando el partido se abre.

Últimos resultados entre Chivas y Tijuana:

22.08.25 | Club Tijuana 3-3 Guadalajara Chivas

09.02.25 | Guadalajara Chivas 2-1 Club Tijuana

12.07.24 | Club Tijuana 4-2 Guadalajara Chivas

26.01.24 | Club Tijuana 1-1 Guadalajara Chivas

22.08.23 | Guadalajara Chivas 1-0 Club Tijuana

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