Manchester City vs Southampton en vivo: resultado y quién gana las semifinales de la FA Cup 2026

El Manchester City se coronó en la EFL Cup, pero Pep Guardiola quiere otro título en sus vitrinas y la FA Cup parece ser su próximo objetivo

Manchester City vs Southampton en vivo | Action Images vía Reuters; Lee Smith

¿A qué hora juegan Manchester City vs Southampton hoy sábado 25 de abril en la FA Cup 2026?

El Manchester City y el Southampton se enfrentan en Londres este sábado 25 de abril por la semifinal de la FA Cup en el Wembley Stadium. Los Saints llegan como una de las grandes sorpresas, con una racha de 20 partidos invictos en todas las competiciones y tras eliminar al Arsenal, lo que alimenta su ilusión de seguir haciendo historia.

Por su parte, el equipo de Pep Guardiola busca revancha tras perder la final pasada ante el Crystal Palace y atraviesa un gran momento con cinco victorias consecutivas, incluyendo triunfos frente a Arsenal, Chelsea y Liverpool, que lo impulsaron a la cima de la Premier League. Aunque las bajas de Rodri, Rúben Dias y Joško Gvardiol obligan a ajustes, los Citizens mantienen la ambición intacta, mientras el conjunto dirigido por Tonda Eckert confía en resistir y aprovechar sus oportunidades al contragolpe.

México (CDMX): 10:15 horas

10:15 horas Centroamérica : 10:15 horas

: 10:15 horas Estados Unidos: 12:15 (ET) / 09:15 (PT) horas

12:15 (ET) / 09:15 (PT) horas Colombia : 12:15 horas

: 12:15 horas Argentina: 13:15 horas

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de semifinales?

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El escenario será el imponente Wembley Stadium, un recinto con capacidad para 90 mil aficionados que albergará la semifinal de la FA Cup. El Manchester City llega con confianza tras golear 4-0 al Liverpool, mientras que el Southampton se presenta como la sorpresa del torneo luego de eliminar al Arsenal por 2-1 en los cuartos de final, lo que anticipa un enfrentamiento cargado de intensidad y expectativas.

México : FOX One

: FOX One Centroamérica : Tubi

: Tubi Estados Unidos: ESPN

ESPN Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

Alineaciones del Manchester City vs Southampton, al momento

Pep Guardiola podría apostar por un 4-2-3-1, un sistema que ha utilizado en distintos momentos de la temporada con buenos resultados en el plano doméstico. Bajo esta estructura, su Manchester City mantiene una base de control en el mediocampo, pero ha mostrado una evolución clara en su estilo: ahora combina la posesión prolongada con transiciones más verticales, especialmente para potenciar las cualidades de Erling Haaland. Este matiz le permite alternar entre ataques elaborados y salidas rápidas al espacio, haciendo más impredecible su ofensiva.

Por su parte, Tonda Eckert, al mando del Southampton, apunta a un planteamiento más conservador con un 5-4-1. La decisión tiene lógica táctica considerando que enfrentará a una de las delanteras más potentes del fútbol inglés: reforzar la línea defensiva con tres centrales y carrileros busca cerrar espacios interiores y obligar al rival a jugar por fuera. El desafío estará en sostener la presión y encontrar salidas rápidas al contragolpe, ya que ceder demasiada posesión ante el City suele traducirse en desgaste y acumulación de peligro en el área propia.

Manchester City : James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Savinho, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Erling Haaland.

: James Trafford, Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait Nouri, Bernardo Silva, Nico O’Reilly, Savinho, Rayan Cherki, Omar Marmoush y Erling Haaland. Southampton: Daniel Peretz, Joshua Quarshie, James Bree, Nathan Wood, Taylor Harwood-Bellis, Ryan Manning, Léo Scienza, Finn Azaz, Shea Charles, Tom Fellows y Ross Stewart.

Criterios de desempate en la FA Cup 2026

La FA Cup es una de las competiciones más emblemáticas del fútbol mundial y la más antigua del planeta. Su formato, basado en sorteos sin restricciones, permite que equipos modestos se enfrenten a gigantes del balompié inglés, incluyendo clubes de la Premier League. Esta dinámica convierte al torneo en un escenario ideal para sorpresas, donde los conjuntos más pequeños no solo pueden avanzar rondas inesperadamente, sino también vivir la experiencia de jugar en estadios históricos frente a rivales de élite.

En cuanto al criterio de desempate, el reglamento ha cambiado recientemente. Desde la temporada 2024/2025, tras un acuerdo entre la The Football Association y la Premier League, se eliminó el tradicional “replay” o partido de repetición. Esto significa que cada eliminatoria se decide en un solo encuentro: si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, se disputa una prórroga y, de persistir la igualdad, el pase se define mediante una tanda de penaltis.

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