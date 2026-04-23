América vs Atlas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 17 de Liga MX 2026

El conjunto azulcrema buscará aprovechar su localía para asegurar un mejor lugar en la tabla, mientras que los rojinegros intentarán dar la sorpresa

América vs Atlas, horario y dónde ver | Claro Sports

La jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX llega con un duelo clave en la parte final del torneo. América recibe al Atlas en un partido que puede definir posiciones rumbo a la Liguilla, en un cierre de fase regular donde cada punto es determinante para ambos equipos. Los azulcremas vienen de una victoria importante ante León en calidad de visitante que reavivó toda la esperenza de su afición de cara a lo que resta del certamen.

El conjunto de las Águilas buscará aprovechar su localía para asegurar un mejor lugar en la tabla, mientras que los rojinegros intentarán dar la sorpresa. Se espera un partido intenso en el Estadio Azteca, con dos equipos obligados a competir al máximo nivel en el tramo decisivo del campeonato.

¿Quién transmite en vivo el América vs Atlas y dónde ver el partido de este 25 de abril de 2026?

El partido entre América y Atlas se disputará el sábado 25 de abril a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse en vivo a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX Premium, además también lo podrás seguir a través del minuto a minuto de Claro Sports.

Este compromiso forma parte de la última jornada del torneo regular, por lo que el interés es alto tanto para las aficiones de ambos equipos. El resultado podría impactar directamente en la conformación de la Liguilla, en un cierre lleno de presión.

Alineaciones probables del América vs Atlas para la jornada 17 del Clausura 2026

Para este partido, América podría apostar por una base sólida con jugadores clave, buscando controlar el ritmo del juego desde el inicio. El equipo de André Jardine intentará mantener su estructura ofensiva para imponer condiciones en casa.

Por su parte, Atlas llegaría con una alineación equilibrada, priorizando el orden defensivo y la velocidad al contragolpe. Los rojinegros buscarán aprovechar cualquier espacio para sorprender al América, en un duelo que promete ser táctico y disputado.

America: Cota, Reyes, Juárez, Vázquez, Borja, Sánchez, Dos Santos, Violante, Zendejas, Veiga y Rodríguez.

Atlas: Vargas, Ferrareis, Capasso, Schlegel, Rodríguez, Rocha, González, Ríos, Ramírez, Hernández y Aguirre.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del América vs Atlas

En los enfrentamientos más recientes el dominio ha sido claro para el conjunto azulcrema, que ha impuesto condiciones con marcadores contundentes y una notable superioridad ofensiva en la mayoría de los duelos:

Atlas 2-4 América | 24 de agosto de 2025

Atlas 1-3 América | 15 de marzo de 2025

América 3-0 Atlas | 17 de septiembre de 2024

América 2-1 Atlas | 9 de agosto de 2024

Atlas 1-5 América | 2 de marzo de 2024

Sin embargo, en el fútbol mexicano no hay margen para confiarse. Atlas ha demostrado ser un rival competitivo, capaz de complicar a cualquier equipo, por lo que este partido apunta a ser uno de los más atractivos de la jornada 17 del Clausura 2026.

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