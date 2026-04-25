Posibles alineaciones del Internacional de Bogotá vs Boyacá Chicó por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos al juego entre Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

Internacional de Bogotá vs Boyacá Chicó, previa | Claro Sports

La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I sigue desarrollándose. Internacional de Bogotá recibe en su casa, el Estadio Metropolitano de Techo, al Boyacá Chicó. Los bogotanos deben sumar de a tres para seguir con el sueño latente de ser parte de la finales del FPC.

Posible alineación del Internacional de Bogotá para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Inter de Bogotá: Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Facundo Boné, Dereck Moncada, Kevin Parra y Fabricio Sanguinetti. D.T.: Ricardo Valiño.

Posible alineación del Boyacá Chicó para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Boyacá Chicó: Emiliano Dennis; Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno, Juan Díaz; Diego Ruiz, Delio Ramírez, Sebastián Salazar, Andrés Aedo; Santiago Mera y Jairo Molina. D.T.: Jhon Jairo Gómez.

¿Cómo y dónde ver Inter de Bogotá vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay Dimayor 2026-1?

Este partido se podrá ver a través del canal por suscripción Win Sports +. La otra alternativa es a través de la plataforma online oficial del canal Win Play.

Últimos partidos de Internacional de Bogotá

20.03.2026 | Once Caldas 2-1 Inter de Bogotá.

12.04.2026 | Inter de Bogotá 2-1 Alianza.

03.04.2026 | Fortaleza 1-1 lnter de Bogotá.

29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior.

Últimos partidos de Boyacá Chicó

22.04.2026 | DIM 2-0 Boyacá Chicó.

17.04.2025 | Boyacá Chicó 1-0 Deportivo Cali.

12.04.2025 | Atlético Bucaramanga 5-0 Boyacá Chicó.

02.04.2026 | Boyacá Chicó 1.-0 Deportivo Pereira.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Alejandro Moncada (Antioquia).

Asistente 1: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). Asistente 2: Eliecer Jiménez (Magdalena).

Eliecer Jiménez (Magdalena). Cuarto árbitro: Andrés Martínez (Bogotá).

Andrés Martínez (Bogotá). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Bryan Salazar (Caldas).

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