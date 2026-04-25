América se juega la vida ante Atlas: El posible 11 de Jardine y el esperado regreso de Henry Martín

El técnico André Jardine planea darle al delantero entre 25 y 30 minutos para que retome ritmo futbolístico de cara a la Liguilla

Henry Martín tendría minutos contra el Atlas. | Imago 7

Las Águilas del América llegan a la última fecha del Clausura 2026 con el destino en sus manos. Este sábado, el Estadio Azteca será testigo de un duelo de “matar o morir” cuando el conjunto de Coapa reciba al Atlas en la Jornada 17. Para André Jardine, no hay mañana: un empate aseguraría prácticamente el boleto a la fase final, pero la victoria es el único camino para aspirar al quinto puesto de la clasificación.

Sin embargo, el panorama es de alta tensión. Una derrota, combinada con triunfos de Tigres y Xolos de Tijuana, obligaría a los azulcremas a sacar la calculadora, un escenario que la afición americanista no quiere ni imaginar.

La apuesta táctica: Continuidad al sistema

Tras los buenos dividendos obtenidos en los encuentros ante Toluca y León, el estratega brasileño mantendrá la estructura que le ha dado equilibrio al equipo. Se espera que el América salte al campo con una línea defensiva de cinco, dos mediocampistas de recuperación y creación, y un tridente ofensivo dinámico. El posible 11 titular de las Águilas:

Portero: Rodolfo Cota.

Rodolfo Cota. Defensas: Isaías Violante (carrilero), Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Cristian Borja (carrilero).

Isaías Violante (carrilero), Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez y Cristian Borja (carrilero). Mediocampistas: Rodrigo Dourado y Erick Sánchez.

Rodrigo Dourado y Erick Sánchez. Atacantes: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.

El ‘Factor Henry’: El regreso del capitán

La noticia que más ilusiona al nido es el retorno de Henry Martín. El “Bomba”, referente y capitán, ha estado fuera de las canchas durante dos meses por una lesión de desprendimiento de tendón. Aunque se esperaba su reaparición a mitad de semana, la suspensión derivada de los incidentes en el partido contra Toluca retrasó su vuelta.

Tras haber entrenado al parejo del grupo en las últimas sesiones en las instalaciones de Coapa, todo indica que Henry recibirá el alta competitiva este sábado. Fuentes cercanas al club indican que Jardine planea darle entre 25 y 30 minutos para que retome ritmo de cara a la Liguilla.

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