Iván Tona, la opción más avanzada para reforzar a las Águilas del América

Las Águilas buscan reforzar el mediocampo antes del cierre del mercado y el mexicano de Xolos aparece como una de las opciones más avanzadas

Tona se acerca a las Águilas del América | Imago7

América trabaja contra el reloj para completar su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes de la Liga MX. La directiva azulcrema todavía busca cumplir con algunas de las peticiones de Guillermo Almada y una de las opciones que ha tomado fuerza es la incorporación de Iván Tona.

El mediocampista de Xolos de Tijuana aparece como una alternativa para fortalecer la zona central del campo. Las negociaciones entre ambas instituciones estarían avanzadas, por lo que el futbolista mexicano podría convertirse en uno de los últimos movimientos del conjunto capitalino.

¿Cómo juega Iván Tona?

Tona, de 26 años, se desempeña como mediocampista defensivo y ha ganado protagonismo con Tijuana durante los últimos torneos. Su principal característica está relacionada con el trabajo en recuperación, aunque también cuenta con recursos para participar en la salida de su equipo.

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El perfil del futbolista coincide con una de las necesidades que ha identificado Almada desde su llegada al banquillo americanista. El entrenador uruguayo busca incrementar las alternativas en la zona de contención, además de fortalecer la competencia interna dentro del plantel.

El interés del América por Tona no es nuevo. El club ya había contemplado al jugador en anteriores ocasiones, pero ahora la posibilidad de concretar su llegada habría cobrado mayor fuerza debido al avance de las conversaciones y al poco tiempo que queda para realizar operaciones.

América busca cerrar sus últimos movimientos

La llegada del mediocampista también tendría implicaciones en la planificación de la plantilla. Al ser mexicano, Tona no ocuparía una plaza de jugador no formado en México, situación que permitiría al América conservar espacio para realizar otro movimiento.

Una de las prioridades del conjunto azulcrema también está en la defensa central, especialmente después de la salida de Sebastián Cáceres. La directiva podría utilizar el cupo disponible para buscar un zaguero o reforzar otra posición que Almada considere necesaria.

El calendario, sin embargo, juega en contra del América. El mercado de fichajes de la Liga MX está próximo a cerrar el 11 de septiembre y la institución deberá resolver sus operaciones pendientes antes de que termine el periodo establecido para registrar nuevos jugadores.

Mientras las negociaciones avanzan, Iván Tona se perfila como una de las opciones más cercanas para llegar a Coapa. Su incorporación le daría a Almada una alternativa más para la contención y podría ser el primer movimiento de una recta final de mercado en la que América todavía busca completar su plantilla.

Los números de Iván Tona en el Apertura 2026

Iván Tona ha tenido presencia constante con Xolos durante el Apertura 2026. El mediocampista mexicano ha sido titular en los seis partidos que ha disputado Tijuana, una muestra del papel que tiene dentro del equipo fronterizo.

En esos encuentros, Tona acumula 531 minutos de actividad y dos tarjetas amarillas. Su regularidad también es uno de los elementos que podrían resultar atractivos para América, que busca fortalecer la zona de contención y sumar alternativas para Guillermo Almada.

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