¡Se va de DC Studios! James Gunn deja su cargo: ¿Quién tomará la directiva?

James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos el 1 de diciembre. Un antiguo ejecutivo de Marvel asumirá el control de DC Studios

Cambios importantes en la estructura de DC Studios | Reuters

James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios a partir del 1 de diciembre de 2026, después de cuatro años al frente de la compañía. La decisión llega semanas después de que Skydance completara la adquisición de Warner Bros. Discovery, operación que modificó la estructura directiva del estudio y puso bajo una nueva administración sus franquicias cinematográficas.

El relevo estará encabezado por Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios y colaborador cercano de Kevin Feige, quien asumirá la presidencia y dirección creativa de DC. Gunn y Safran continuarán involucrados en distintas producciones, incluida Man of Tomorrow, la secuela de Superman que llegará a los cines en julio de 2027.

¿Por qué dejan DC Studios James Gunn y Peter Safran?

Las razones exactas de la salida no han sido confirmadas. Aunque el movimiento coincide con la reorganización de Skydance, ni la compañía ni los ejecutivos han aclarado si se trató de una decisión voluntaria o de una destitución. El anuncio sorprendió porque ambos habían sido incluidos en el equipo directivo presentado tras la adquisición y recientemente habían compartido sus planes con David Ellison, máximo responsable de la empresa.

Gunn y Safran asumieron el control de DC en 2022 con el objetivo de reconstruir su universo cinematográfico y establecer una estrategia conjunta para cine y televisión. Su gestión comenzó con resultados comerciales contrastantes: Superman (2025) recaudó 618.7 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Supergirl (2026) apenas alcanzó 126.4 millones. Por su parte, Clayface obtuvo 109 millones frente a un presupuesto de 44 millones.

La compañía también estrenó producciones televisivas como Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns, aunque varios proyectos anunciados dentro de Gods and Monsters, su plan presentado en 2023, quedaron estancados. Entre ellos aparecen Waller, Paradise Lost, Booster Gold y The Authority, cuyo futuro permanece sin definirse.

En su declaración conjunta, los directivos destacaron el trabajo realizado: “Hace cuatro años nos propusimos unir a DC bajo una sola visión creativa. Durante ese tiempo, ayudamos a devolver a Superman al centro de DC“. Gunn también reconoció en Instagram las dificultades de sus responsabilidades ejecutivas: “No me gusta la naturaleza corporativa que a veces tiene el trabajo”, agradeciendo a Safran por asumir buena parte de esas funciones.

Pese al cambio, ambos permanecerán vinculados creativamente con la compañía. Gunn continuará trabajando en Man of Tomorrow, prevista para el 9 de julio de 2027, mientras que los dos conservarán funciones de producción en The Batman: Part II y The People v. Gorilla Grodd. “Estamos emocionados de volver a lo que nos atrajo a este trabajo en primer lugar, que es contar las historias que amamos”, señalaron.

¿Quién tomará la dirección de DC Studios luego de la salida de James Gunn?

Jeremy Latcham será el nuevo presidente y director creativo de DC Studios a partir del 1 de diciembre. El ejecutivo supervisará las producciones cinematográficas, televisivas y animadas, además de las decisiones relacionadas con desarrollo creativo, talento y estrategia. Reportará directamente a Dana Goldberg y Josh Greenstein, copresidentes de Skydance Motion Picture Group.

Latcham ingresó a Marvel Studios en 2004 y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente sénior de producción y desarrollo. Durante su trayectoria trabajó estrechamente con Kevin Feige en películas como Iron Man, The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron y Spider-Man: Homecoming, participando en la consolidación de las primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel.

Su relación con Gunn comenzó precisamente durante la producción de Guardians of the Galaxy en 2014. Tras abandonar Marvel en 2017, fundó Latcham Pictures y participó en proyectos como Bad Times at the El Royale y Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. También ha trabajado en el desarrollo de una adaptación cinematográfica de Naruto, dirigida por Destin Daniel Cretton.

En su presentación, reconoció la importancia de asumir el control de la compañía: “He tenido el privilegio de ayudar a llevar algunas de las historias de superhéroes más celebradas a la pantalla grande, y estoy emocionado y honrado por la oportunidad de dirigir ahora DC Studios hacia su próxima era”. También aseguró que buscará satisfacer a los seguidores históricos de los personajes y acercarlos a nuevas generaciones.

El nombramiento abre una nueva etapa para DC, especialmente por la incertidumbre alrededor del calendario anunciado por Gunn y Safran. Aunque Man of Tomorrow y The Batman: Part II mantienen sus estrenos previstos, todavía no se ha confirmado qué ocurrirá con los demás proyectos de Gods and Monsters. Por ahora, Skydance no ha anunciado cancelaciones y ha expresado su confianza en que Latcham dará continuidad al desarrollo de las franquicias.