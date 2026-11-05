¿Casualidad o destino? El América, protagonista en cuatro campeonatos del Turco Mohamed en el fútbol mexicano

Antonio ‘Turco’ Mohamed parece que no ha podido olvidar la rivalidad que tiene con el América; una relación que pasó del amor al odio

Los 4 títulos de Antonio ‘Turco’ Mohamed a costa del América | Claro Sports

Antonio ‘Turco’ Mohamed parece que no ha podido olvidar la rivalidad que mantiene con el América, una relación que pasó del amor al odio debido a las diferencias que ha tenido con la institución y los aficionados azulcremas. Sin embargo, la enemistad parece haber trascendido todavía más, pues el técnico argentino lanzó una declaración polémica este 5 de noviembre, al recordar que cuatro de sus títulos en el fútbol mexicano tuvieron a las Águilas como protagonistas.

Toluca empató 2-2 con el América el pasado 31 de octubre en el Estadio Azteca, pero los días han pasado y el entrenador parece que todavía no olvida el encuentro de la jornada 15 del Apertura 2026, pues soltó algunas frases irónicas que provocaron un sismo entre los aficionados del equipo de la Ciudad de México.

“Y con América no tengo nada, al contrario, estoy agradecido eternamente con América. Me dio cuatro títulos, imagínate si no estaría agradecido. Estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido”, declaró Antonio Mohamed en una conferencia de prensa. “Hay una realidad, que son los resultados y los títulos, y eso no lo puede ocultar nadie. Sabemos que hemos dejado de hacer cosas, pero nosotros no ocultamos nada. La realidad no se tapa con un dedo, se cambia trabajando y con resultados”.

Las palabras del Turco Mohamed surgen después de varios días de polémica, a raíz de la especulación que lanzó el técnico tras el último encuentro frente al América, cuando señaló la supuesta irregularidad por el uso de los dorsales 27 y 217 por parte de Ícaro da Conceição durante el torneo. La situación no pasó a mayores, pues la Liga MX publicó un comunicado en el que explicó que el futbolista del conjunto de Coapa cumplió con los registros correspondientes de su equipo.

La historia de la relación entre el América y el Turco Mohamed se remonta al Apertura 2014, torneo en el que logró coronarse como técnico de las Águilas. Pese a que el equipo llegó a la final contra Tigres, la directiva que encabezaba en ese momento Ricardo Peláez supuestamente había tomado la decisión de rescindir los servicios del entrenador antes de que se disputara la Liguilla. La especulación tomó fuerza con la declaración del argentino tras levantar el trofeo (luego de ganar con un marcador global de 3-0): “Les dejo el título y me llevo mi dignidad a mi casa”.

Tuvieron que pasar cinco años para que Antonio Mohamed volviera a verse las caras con el América. El entonces técnico de Rayados llegó a la final del Apertura 2019 y derrotó al equipo de Coapa en el mismo Estadio Azteca tras empatar 3-3 en el global y ganar 4-2 en la tanda de penales para cumplir la promesa que le había hecho a su hijo Farid (fallecido en 2006): hacer campeón a Monterrey.

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La historia ganadora del Turco Mohamed en el fútbol mexicano no se explicaría sin su etapa dorada en Toluca. El técnico argentino se reencontró con su exequipo en el Clausura 2025 y frustró su oportunidad de conseguir el tetracampeonato. Toluca venció a las Águilas por 2-0 en el partido de vuelta (luego de un 0-0 en la ida) en una noche que será recordada por los aficionados azulcremas. Meses más tarde, ambos equipos se reencontraron en el Campeón de Campeones 2025, un partido que los mexiquenses ganaron con una remontada de 3-1 para cerrar el cuarto título que el entrenador argentino suma en su palmarés a costa del América.