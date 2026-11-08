Henry Martín y el América, “cansados del arbitraje”; no ve injusta su ausencia de Selección Mexicana

El delantero del América cuestionó decisiones de César Ramos tras el 2-2 ante Pumas y respaldó a los elegidos por Rafael Márquez en Selección Mexicana

Henry Martín habló después del empate 2-2 entre Pumas y América en la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX y dejó dos mensajes alrededor del cierre del torneo. El delantero azulcrema manifestó el desgaste del plantel por algunas decisiones arbitrales, pero también descartó considerar injusta su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos ante Jamaica en la Fecha FIFA de noviembre.

El capitán americanista se refirió directamente al trabajo de César Arturo Ramos durante el Clásico Capitalino. “No me gusta hablar del arbitraje, de eso ustedes se encargan. Realmente estamos cansados también, pero pues ya está. Yo se lo decía a César, un árbitro mundialista como él, increíble que se le pasen estas cosas… pero pues ya está, ni modo, así es esto. El equipo lucha, hace lo que puede y no dejamos de luchar, que eso es lo más importante. Siempre vamos por más, pase lo que pase”, declaró en zona mixta.

El atacante también fue cuestionado sobre su ausencia de la lista de Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica y rechazó hablar de una decisión injusta por parte del seleccionador. “No, injusticia no. Cada entrenador, y sobre todo el de la Selección, tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores. Uno trabaja no para estar en Selección. Uno trabaja para su club y el extra es ir a Selección. Nosotros nos enfocamos cien por ciento en el equipo. Los resultados llegan solos. Si me toca en algún momento voy a estar feliz”, explicó.

Henry insistió en que mantiene abierta la posibilidad de regresar al Tricolor y respaldó a los futbolistas elegidos por Márquez: “A la Selección, como dije anteriormente, imposible decirle que no. Es el orgullo, la pasión, por lo que todos estamos como deportistas es lo más grande que puedes tener, el representar a tu país. Nosotros primero enfocados en el club, después las decisiones las tomarán. No lo veo como una injusticia, para nada, los jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado, son el futuro de la Selección y estamos al cien por ciento para apoyarlos, para desearles lo mejor, desde donde nos toque vamos a desearles lo mejor, darles todos los ánimos, creo que se viene una buena Fecha FIFA, va a ser un partido muy difícil, jugar en Jamaica no es nada fácil y todos los jugadores que están yendo lo saben, saben que tienen que dar el extra para poder sacar los resultados”.

De esta manera, Henry separó su situación personal de las decisiones del cuerpo técnico de la Selección Mexicana y dejó como prioridad su trabajo con América. El delantero no cerró la puerta a futuras convocatorias y señaló que seguirá enfocado en su club mientras Rafael Márquez define a los jugadores que formarán parte de las siguientes concentraciones.

Kevin Álvarez también cuestiona el arbitraje tras el Pumas vs América

Kevin Álvarez también habló sobre las decisiones arbitrales después del encuentro, específicamente por la acción protagonizada con César ‘Chino’ Huerta durante el conato de bronca del primer tiempo. “Saca una amarilla por unos empujoncitos, unos reclamos y no entiendo cómo un cabezazo no ameritó como mínimo la segunda amarilla y obviamente una roja directa, pero bueno, toca a lo que viene”, declaró el lateral del América.

La jugada a la que hizo referencia Álvarez ocurrió durante el altercado entre futbolistas de ambos equipos, cuando Huerta lanzó un cabezazo en dirección al jugador americanista. Después de varios empujones y reclamos, César Ramos resolvió el episodio con cuatro tarjetas amarillas: Chino Huerta y Robert Morales por Pumas, además de Kevin Álvarez y Erick Sánchez por América.