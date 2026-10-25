Once Caldas vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 16

Conoce la previa del clásico entre Once Caldas y Deportivo Pereira. Consulta el horario de juego, la sede y el canal oficial para ver el partido.

Once Caldas vs Pereira por la Liga BetPlay | Claro Sports

Uno de los partidos programados para la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II es el clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, el cual promete emociones de inicio a fin. A pesar de que viven realidades distintas, pues el ‘blanco blanco’ sí está peleando por entrar a los ocho, este enfrentamiento siempre deja mucha tela para cortar.

¿A qué hora juega Once Caldas vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 24 de octubre de 2026?

El partido entre el equipo manizaleño y el pereirano, correspondiente a la jornada 16 del torneo finalización, inicia a partir de las 8:15 p.m. en el Palogrande. La transmisión del encuentro está a cargo de Win Sports +, canal que todavía cuenta con los derechos del fútbol colombiano. Una alternativa es a través de la aplicación de Win Play vía online.

Alineaciones Once Caldas vs Deportivo Pereira: así salen a la fecha 16 de la Liga Betplay 2026-II

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Andrés Colorado, Jáder Quiñones; Michael Barrios, Felipe Gómez y Jefry Zapata. D.T.: Carlos Valencia.

Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Santiago Aguilar, Fabio Delgado; Wálmer Pacheco, Éderson Moreno, Miguel Palacios; Ánderson Plata, Marco Pérez y John Largacha. D.T.: Alexis Márquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 16 de Liga Betplay 2026?

Al estar de local y en mejor forma, la balanza se inclina a favor del Once Caldas para este clásico del Eje Cafetero. El cuadro manizaleño viene de igualar con Millonarios y solo está a un punto de entrar a los ocho. Ahora bien, el Pereira venció al Boyacá Chicó en su partido inmediatamente anterior, pero la última vez que se enfrentaron estos equipos en el Palogrande fue un triunfo por 1-0 a favor del ‘blanco blanco’.

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