Monterrey vs Chivas en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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¿A qué hora juega Monterrey vs Chivas y dónde ver hoy 24 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido entre Monterrey y Chivas se disputará hoy, sábado 24 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Para los aficionados mexicanos, la transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga mediante TUDN y por streaming a través de ViX Premium, de acuerdo con la programación oficial de ambos clubes.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por Univision, TUDN y ViX Premium, con inicio programado a las 21:00 horas del Este. La transmisión permitirá seguir las incidencias de un enfrentamiento en el que Rayados buscará acercarse al subliderato, mientras Guadalajara intentará mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Al momento de esta previa, el encuentro todavía no comienza y no hay goles registrados.