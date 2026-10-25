Monterrey vs Chivas en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Rayados recibe al sublíder Guadalajara con solo tres puntos de diferencia y dos rachas que prometen un duelo equilibrado
¡Rayados lucirá su tradicional uniforme de local!
El Monterrey saltará a la cancha del Gigante de Acero con su tradicional uniforme de local, caracterizado por las emblemáticas franjas verticales en azul y blanco. Los dirigidos por Matías Almeyda buscarán hacer valer su condición de locales ante Chivas, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada 14 del Apertura 2026.
¡Los rojiblancos ya están en el Gigante de Acero!
Los jugadores del Guadalajara ya se encuentran en el Gigante de Acero, donde comenzarán con los preparativos previos al enfrentamiento ante Monterrey. El Rebaño Sagrado se alista para realizar sus ejercicios de calentamiento y afinar los últimos detalles antes del silbatazo inicial de este compromiso de la jornada 14 del Apertura 2026.
¡Chivas se viste de blanco para visitar a Monterrey!
El Guadalajara saltará a la cancha del Gigante de Acero con su elegante uniforme de visitante, completamente blanco, una indumentaria que destaca por su diseño sobrio y que acompañará al Rebaño Sagrado en su compromiso frente a Rayados, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026.
¿A qué hora juega Monterrey vs Chivas y dónde ver hoy 24 de octubre la jornada 14 de la Liga MX 2026?
El partido entre Monterrey y Chivas se disputará hoy, sábado 24 de octubre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Para los aficionados mexicanos, la transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga mediante TUDN y por streaming a través de ViX Premium, de acuerdo con la programación oficial de ambos clubes.
En Estados Unidos, el partido podrá seguirse por Univision, TUDN y ViX Premium, con inicio programado a las 21:00 horas del Este. La transmisión permitirá seguir las incidencias de un enfrentamiento en el que Rayados buscará acercarse al subliderato, mientras Guadalajara intentará mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Al momento de esta previa, el encuentro todavía no comienza y no hay goles registrados.
Alineaciones Monterrey vs Chivas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales de Monterrey y Guadalajara todavía están pendientes de confirmación. Sin embargo, tomando como referencia los equipos utilizados recientemente por Matías Almeyda y Gabriel Milito, ambos entrenadores cuentan con alternativas para disputar un encuentro de exigencia elevada, especialmente después de la actividad de media semana en la Liga MX.
Monterrey, alineación probable: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; César Garza, Óliver Torres, Orbelín Pineda; Diego Rossi, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers. La ofensiva de Rayados concentra buena parte de sus posibilidades en Rossi, Ocampos y Cuypers, quienes participaron en la goleada ante Puebla.
Chivas, alineación probable: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo; Richard Ledezma, Rubén González, Efraín Álvarez, Leonel Calderón; Jordan Carrillo, Roberto Alvarado y Ricardo Marín. El conjunto rojiblanco recuperó a Omar Govea, quien recibió el alta médica y entró en la convocatoria de 22 futbolistas. En contraste, Luis Romo, José Castillo, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda siguen sus procesos de rehabilitación, mientras que Miguel Gómez quedó fuera de la lista por molestias musculares.
Antecedentes Monterrey vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente favorece al Guadalajara, que ha conseguido tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco enfrentamientos contra Monterrey. El antecedente inmediato se registró el 21 de marzo de 2026, cuando Chivas consiguió una victoria 3-2 en el Gigante de Acero, en un partido que se definió con una atajada de Raúl Rangel a un penal de Uros Durdevic durante los instantes finales.
Estos son los últimos cinco resultados entre Monterrey y Chivas en la Liga MX:
Torneo | Partido | Resultado
Clausura 2026 Monterrey vs Chivas 2-3
Apertura 2025 Chivas vs Monterrey 4-2
Clausura 2025 Monterrey vs Chivas 3-1
Apertura 2024 Chivas vs Monterrey 1-1
Clausura 2024 Monterrey vs Chivas 0-2
En cuanto al rendimiento actual, Monterrey suma dos triunfos consecutivos: 2-1 frente a Pachuca y 4-1 contra Puebla, después de haber empatado 1-1 con América. Por su parte, Chivas derrotó 1-0 a Necaxa, resultado con el que dejó atrás una serie de empates ante Tigres, Atlas y América. Otro dato importante es que Guadalajara acumula dos victorias y cuatro empates en sus seis partidos como visitante, mientras los regiomontanos buscarán alcanzar su quinta victoria del torneo en casa.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios colocan a Monterrey como favorito para ganar el encuentro, aunque el Guadalajara también tiene posibilidades de conseguir los tres puntos. El factor de la localía, la recuperación ofensiva de Rayados y sus recientes victorias influyen en el pronóstico, mientras que Chivas cuenta con una mejor posición en la clasificación y llega sin conocer la derrota fuera de casa.
Monterrey tiene argumentos para inclinar el pronóstico a su favor, particularmente por su reciente producción ofensiva. Lucas Ocampos suma seis goles en el Apertura 2026 y Diego Rossi acumula cinco, registros que los colocan entre los principales referentes del equipo dirigido por Almeyda. Enfrente, Chivas buscará sostener su organización defensiva y aprovechar la capacidad de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Ricardo Marín para generar oportunidades frente al arco de Esteban Andrada.
Por el momento de ambos clubes, un triunfo de Monterrey por 2-1 aparece como un pronóstico posible, aunque el invicto de Chivas como visitante y su historial reciente frente a los Rayados anticipan un partido competido. La diferencia de tres puntos entre ambos equipos agrega presión al resultado, debido a que una victoria regiomontana igualaría sus unidades con las del Guadalajara y podría modificar el orden de los puestos de clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.
Monterrey vs Chivas, en vivo
El Monterrey vs Chivas de este sábado 24 de octubre enfrenta a dos equipos que buscan consolidarse entre los ocho mejores del Apertura 2026 de la Liga MX. El Guadalajara llega al encuentro como sublíder de la clasificación con 23 puntos, mientras que los Rayados acumulan 20 unidades y tienen un partido pendiente. La diferencia de apenas tres puntos convierte este enfrentamiento de la jornada 14 en una oportunidad para modificar las posiciones de la tabla general, cuando la fase regular se acerca a su desenlace.
El encuentro también estará marcado por el reencuentro de Matías Almeyda con Chivas, equipo al que llevó al campeonato del Clausura 2017 y que ahora enfrentará como entrenador de Monterrey. Los regiomontanos llegan con dos victorias consecutivas, incluida la goleada 4-1 sobre Puebla, mientras que los dirigidos por Gabriel Milito vienen de derrotar 1-0 a Necaxa y mantienen su condición de invictos como visitantes en el torneo. El partido comenzará a las 19:00 horas y, antes del silbatazo inicial, el resultado y los goleadores permanecen pendientes.