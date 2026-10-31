Motagua vs Marathón en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Honduras

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Motagua vs Marathón, horario y dónde ver, Liga de Honduras | Claro Sports

Motagua y Marathón se enfrentarán este domingo 1 de noviembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El clásico de las «M» tendrá importancia en la lucha por los primeros puestos, ya que ambos equipos llegan con 22 puntos. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos, Marathón consiguió cuatro victorias y los otros seis terminaron empatados.

El conjunto capitalino ocupa la cuarta posición de la clasificación y atraviesa una racha de tres triunfos consecutivos. Los azules derrotaron 2-1 a Choloma, superaron 2-0 a Platense y vencieron por el mismo marcador a Juticalpa en su última presentación. Una nueva victoria les permitiría alcanzar las 25 unidades y acercarse al liderato de Olimpia, que suma 26 puntos.

Por su parte, el equipo dirigido por Silvio Rudman se encuentra tercero con 22 puntos y una diferencia de goles de +9. Los verdolagas llegan después de empatar 2-2 frente a Atlético Independiente, mientras que anteriormente vencieron 2-1 a Olancho e igualaron sin goles ante Lobos UPNFM. Marathón buscará prolongar su racha sin derrotas ante Motagua y conservar su posición en la tabla.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Motagua vs Marathón de la jornada 12 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Choloma y Olimpia será el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el estadio Estadio Nacional Chelato Uclés y se podrá ver en vivo y en directo a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Marathón hoy

Ni Motagua ni Marathón cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Silvio Rudman no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Motagua: Luis Ortíz, Cristopher Meléndez, Pablo Cacho, Valerio Marinacci, Darell Oliva, Rodrigo Gómez, Jordan García, Andy Hernández, Emilio Izaguirre, Jonathan Moya, Jeffry Miranda. DT: Javier López.

Marathón: Humberto Juarez, Kenny Bodden, José Aguilera, Jonathan Bueso, Jefferson Guiti, Isaac Castillo, Yeison Mejía, Odín Ramos, Carlos Pérez, Luis Montoya, Alberth Elis. DT: Silvio Rudman.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Marathón en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Marathón:

25 de mayo de 2026 | Motagua 0 (4)-(2) 0 Marathón | Torneo Clausura

21 de mayo de 2026 | Marathón 1-1 Motagua | Torneo Clausura

9 de abril de 2026 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Clausura

15 de febrero de 2026 | Motagua 1-1 Marathón | Torneo Clausura

25 de octubre de 2025 | Marathón 1-0 Motagua | Torneo Apertura

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