Esteban Ocon niega cualquier tipo de violencia física tras su exclusión del GP de México 2026

El piloto francés reconoció una discusión por diferencias de opinión, pero rechazó la existencia de agresiones

Ocon da su versión de su salida del GP México 2026. | Reuters.

Esteban Ocon rompió el silencio después de que Haas confirmara que no participará en el resto del Gran Premio de México 2026. El piloto francés publicó un comunicado para aclarar las versiones surgidas alrededor de su ausencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, particularmente aquellas relacionadas con una supuesta confrontación física. Ocon reconoció que existió una discusión con las partes involucradas, pero negó categóricamente cualquier acto de violencia.

La controversia surgió este sábado 31 de octubre, cuando Haas anunció que Ryo Hirakawa sustituiría a Ocon durante el resto del fin de semana, incluida la clasificación y la carrera del domingo 1 de noviembre. La escudería estadounidense no explicó los motivos de su decisión y señaló que no realizaría más declaraciones sobre el movimiento. La determinación dejó al francés fuera de la competencia después de haber participado en la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes.

Following the recent decision from Haas F1 Team confirming that I will not be participating in this weekend’s Mexico City Grand Prix, I wish to formally address some media reports and speculation surrounding the situation. Last night, a difference in viewpoints led to a discussion with the parties involved. Whilst I acknowledge that this took place, I categorically reject any reports or allegations suggesting that any form of physical violence was used to resolve any differences of any nature. I strongly condemn violence in all its forms and firmly believe that disagreements should always be handled with professionalism, respect, and mutual understanding. I kindly ask that speculation be avoided while the matter is being addressed. Further updates will be communicated in due course. — Esteban Ocon (@OconEsteban) October 31, 2026

Ante las versiones que comenzaron a circular, Ocon decidió pronunciarse públicamente para aclarar lo ocurrido. En su mensaje, el piloto reconoció un desacuerdo con otras personas, pero estableció una diferencia entre una discusión y las acusaciones de agresión física. Su declaración se produjo después de que Haas confirmara el cambio de piloto, sin ofrecer detalles sobre las circunstancias que llevaron a tomar la decisión.

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Esteban Ocon niega violencia física tras su salida del GP de México

“Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunos informes y especulaciones mediáticas en torno a la situación”, expresó el piloto francés al comienzo de su comunicado.

“Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza”, aseguró Ocon, quien no identificó a las personas involucradas ni explicó el motivo específico del desacuerdo.

El francés también manifestó su postura respecto a la manera en que deben resolverse los conflictos dentro y fuera de la Fórmula 1. “Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalismo, respeto y comprensión mutua”, añadió. De esta manera, rechazó las acusaciones relacionadas con una posible agresión, aunque no aclaró si la discusión estuvo vinculada directamente con su exclusión del Gran Premio de México.

Ocon pide evitar especulaciones mientras Haas guarda silencio

“Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto. Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno”, concluyó el piloto.

Hasta el momento, Haas no ha hecho pública una explicación sobre las razones de su sustitución, por lo que no existe una confirmación oficial que permita establecer una relación directa entre la discusión reconocida por Ocon y la decisión de apartarlo de la competencia.

Ryo Hirakawa sustituye a Ocon y debutará en carrera en la Fórmula 1

La decisión de Haas permitirá que Ryo Hirakawa dispute su primer Gran Premio de Fórmula 1. El japonés de 32 años, piloto reserva del equipo desde 2025, participó en la primera práctica libre del viernes 30 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde terminó en la posición 15. Posteriormente, Ocon recuperó su asiento para la segunda sesión, en la que finalizó en el lugar 13, antes de quedar fuera del resto del fin de semana.

Hirakawa compartirá equipo con Oliver Bearman durante la clasificación y la carrera de 71 vueltas del domingo 1 de noviembre. El japonés llega con experiencia en competencias de resistencia, entre ellas sus dos títulos del Campeonato Mundial de Resistencia y su victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2022. Mientras tanto, la situación de Ocon permanece sin una explicación definitiva por parte de Haas, que ya había confirmado previamente que el francés dejará la escudería al término de la temporada 2026.