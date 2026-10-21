¡Cruz Azul recupera a Rotondi! Ditta y Paradela se quedan fuera ante Pachuca

El argentino superó una etapa clave de su readaptación y está de regreso con La Máquina. Los otros dos futbolistas no hicieron el viaje y apuntan a reaparecer ante Querétaro

El argentino vuelve para enfrentar al Pachuca. Imago 7

Cruz Azul recupera una pieza para su compromiso ante Pachuca. Carlos Rodolfo Rotondi vuelve a la convocatoria del equipo celeste, después de quedar fuera del partido frente a Juárez, en una ausencia marcada por su proceso de readaptación al trabajo del grupo.

El regreso del argentino representa una de las novedades en la planificación de Joel Huiqui para la jornada de media semana. De los tres futbolistas que no estuvieron disponibles ante el conjunto fronterizo, Rotondi era quien ofrecía mejores señales para volver a la actividad, luego de reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros.

Willer Ditta y José Paradela quedan fuera ante Pachuca

La situación es diferente para Willer Ditta y José Paradela. El defensor colombiano quedó fuera tras sufrir una contusión, mientras que el mediocampista argentino continúa con su proceso se recuperación.

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Ninguno de los dos realizó el viaje a Pachuca, por lo que su regreso tendrá que esperar.

En La Noria, la prioridad es que ambos puedan recuperarse por completo antes de volver a competir. El objetivo apunta al próximo domingo, cuando Cruz Azul visite a Querétaro en el estadio La Corregidora, un compromiso para el que el cuerpo técnico espera contar con mejores condiciones en su plantilla.

La diferencia entre los tres casos está en el momento de su recuperación: Rotondi ya dio el paso para volver a una convocatoria, mientras que Ditta y Paradela seguirán trabajando para llegar en plenitud al siguiente compromiso.

Con el argentino nuevamente entre las opciones, Cruz Azul suma una alternativa para enfrentar a los Tuzos, mientras mantiene la cautela con dos futbolistas cuya disponibilidad dependerá de su evolución física durante los próximos días.

Fecha, horario y dónde ver el Pachuca vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El duelo entre Pachuca y Cruz Azul se disputará este miércoles 21 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo. El enfrentamiento corresponde a la jornada 13 y será uno de los cinco encuentros programados para ese día.

La transmisión en vivo para México estará disponible a través de FOX One, plataforma que contará con los derechos de este compromiso. De la misma manera, en Claro Sports les llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.