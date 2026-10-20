Cúcuta vs Atlético Nacional, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Siga los detalles del regreso de James Rodríguez a su natal Cúcuta, en el duelo entre ‘Motilones’ y ‘Verdolagas’.

Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Atlético Nacional y dónde ver en vivo hoy 20 de octubre de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 15, tendrá su pitazo inicial sobre las 6:30 p.m. (hora COL) en el Estadio General Santander con el arbitraje de Andrés Rojas. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del compromiso, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Cúcuta vs Atlético Nacional: así salen a la fecha 15 de la Liga Betplay 2026 II

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Támara, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño, Diego Calcaterra; Léider Berdugo, Neneco, Dayan Pérez; Marlon Carabalí, y Gustavo Torres. D.T.: Nicolás Chiesa.

Atlético Nacional: Luis Marquinez; Andrés Román, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Felipe Marín; James Rodríguez, Kevin Parra y Nicolás Rodríguez. D.T.: Lucas González.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 15 de Liga Betplay 2026?

El duelo se perfila como altamente emotivo. Los dos llegan en un muy buen momento a batirse por objetivos totalmente diferentes. El Cúcuta, que mira de reojo la salvación de categoría, no quiere perder pisada a un ingreso en zona de clasificación. Del otro lado, Nacional, cargado de juegos para el cierre de octubre, espera treparse al liderato. Quizás por el momento, además del poder nominal, el ‘Verdolaga’ es favorito.

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