Zague, Salvador Cabañas y otras Leyendas se unen al partido América vs Atlético de Madrid

Luis Roberto Alves ‘Zague’, Salvador Cabañas, David Villa y Radamel Falcao encabezan las convocatorias para el encuentro en Puebla

¿Cuándo es el Juego de Leyendas? | Foto por MANUEL BLONDEAU DPPI VIA AFP/Imago7

El Club América y el Atlético de Madrid volverán a encontrarse en una cancha, esta vez con futbolistas que formaron parte de la historia de ambas instituciones. El Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá un partido de leyendas en el que participarán figuras como Luis Roberto Alves ‘Zague’, Salvador Cabañas, David Villa y Radamel Falcao, quienes integran las convocatorias anunciadas para el encuentro.

El compromiso, organizado por Never Say Never (NSN), reunirá a exjugadores el próximo 15 de noviembre de 2026. Será el primer enfrentamiento de leyendas con reconocimiento de ambas instituciones, después de que sus primeros equipos se midieran en 2014, en un encuentro que terminó con victoria del América en tanda de penales.

¿Cuándo y dónde es el Partido de Leyendas América vs Atlético de Madrid?

El encuentro entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid se disputará el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla.

MÁS INFORMACIÓN: América encuentra su fuerza en el segundo tiempo

¿Quiénes son las Leyendas del América que juegan este partido amistoso?

El conjunto azulcrema contará con futbolistas que participaron en distintas etapas del club, entre ellos Luis Roberto Alves ‘Zague’, quien recibió la convocatoria para regresar a las canchas con la camiseta del América. El exdelantero, máximo goleador de la institución, registró 188 anotaciones y conquistó dos títulos de Liga, dos Campeón de Campeones, tres campeonatos de la Concacaf y una Copa Interamericana durante su trayectoria con las Águilas.

Junto a Zague estarán nombres como Salvador Cabañas, Paul Aguilar y Moisés Muñoz. Las leyendas confirmadas del América son:

Luis Roberto Alves ‘Zague’

Luis Hernández

Salvador Cabañas

Rubens Sambueza

Adolfo Ríos

Claudio ‘Piojo’ López

Jesús Molina

Ricardo ‘Cuervo’ Rojas

Paul Aguilar

Moisés Muñoz

Osvaldo Martínez

Óscar ‘Kevin’ Rojas

¿Quiénes son las Leyendas del Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid también contará con exfutbolistas de gran renombre internacional. Entre los nombres anunciados se encuentran David Villa, Radamel Falcao y Diego Godín, quienes coincidieron con distintas etapas del conjunto madrileño.

Villa formó parte del equipo que conquistó LaLiga en la temporada 2013-2014, mientras que Falcao fue uno de los referentes del ataque durante su paso por el club. Godín, por su parte, integró la defensa del Atlético durante varios años y participó en la obtención de títulos nacionales e internacionales.

Los jugadores confirmados del Atlético de Madrid son:

David Villa

Radamel Falcao

Diego Godín

Maxi Rodríguez

Raúl García

Miguel Ángel Moyá

Mario Suárez

João Miranda

Sergio Asenjo

José Manuel Jurado

Boletos para el Partido de Leyendas América vs Atlético de Madrid: disponibilidad, precios y dónde comprar

Los aficionados interesados en asistir al encuentro pueden adquirir sus entradas mediante Boletomóvil, plataforma encargada de la comercialización de los boletos para el partido. Los precios reportados van de 280 a 1,092 pesos mexicanos, cantidades que incluyen cargos por servicio e impuestos.

Para consultar las localidades, es necesario ingresar al sitio de Boletomóvil, buscar el evento América vs Atlético de Madrid Leyendas y seleccionar la zona correspondiente. La disponibilidad de los asientos puede cambiar conforme avance la venta.