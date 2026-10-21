¿JJ Macías vuelve ante América? Pumas ya tiene en el radar el posible regreso del delantero

El delantero mexicano no juega desde noviembre de 2025 y su regreso podría coincidir con partidos clave de Pumas en el cierre del Apertura 2026

Macías ve la luz al final del túnel: Pumas espera su regreso. Instagram: @jjmacias9

El Apertura 2026 está terminando, un torneo en el que los Pumas de la UNAM no han podido tener plantel completo a causa de las lesiones, sin embargo, un elemento de la zona ofensiva estaría cerca de volver después de estar casi un año fuera de acción.

Se trata del delantero mexicano José Juan Macías, quien ha dejado atrás si lesión de ligamento cruzado y se encuentra en la recta final de su recuperación apuntando a volver al terreno de juego en las próximas semanas.

¿Desde cuándo no juega JJ Macías y cuándo podría volver?

Fue el pasado 8 de noviembre del 2025 la última vez que José Juan disputó un partido oficial, se trató del duelo entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, lesión que le impidió disputar el Clausura 2026 y lo que va del Apertura 2026.

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Desde aquel encuentro ante Cruz Azul, Macías se perdió el resto del Apertura 2025, el Clausura 2026 y prácticamente todo el Apertura 2026. Antes de la lesión había disputado 11 partidos con Pumas y marcado cuatro goles, dentro de una etapa que había comenzado con su llegada al club para el Apertura 2025.

El regreso todavía no tiene una fecha oficial confirmada por Pumas. Sin embargo, reportes recientes señalan que el delantero ya completó alrededor del 60% de una sesión de entrenamiento, como parte del incremento progresivo de sus cargas de trabajo. El equipo visitará a Santos Laguna el 21 de octubre, recibirá a Tigres el 24 y posteriormente enfrentará a Puebla el 30, antes de recibir al América el 7 de noviembre. El propio club tiene registrados esos encuentros dentro de su calendario oficial del Apertura 2026.

Por ahora, la prioridad es que Macías recupere ritmo y condición física antes de volver a competir en Liga MX. Después de una ausencia tan prolongada, su posible reaparición no necesariamente implicaría disputar los 90 minutos desde el primer partido, por lo que la decisión dependerá de su evolución y de las evaluaciones del cuerpo médico y del cuerpo técnico.

Una recuperación marcada por varias lesiones

La lesión que sufrió Macías no se limitó al ligamento cruzado anterior. El diagnóstico oficial incluyó tres estructuras afectadas en la rodilla izquierda: ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y menisco medial, una combinación que explica el largo proceso de recuperación. Pumas estableció inicialmente un periodo aproximado de nueve meses, aunque dejó claro que estaría sujeto a la evolución del futbolista.

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Macías ya había enfrentado problemas físicos importantes antes de llegar a Pumas. En su presentación con el club, el delantero reconoció que había pasado por años complicados y aseguró que su objetivo era comenzar una nueva etapa. Con Universidad Nacional consiguió regresar a la actividad durante el Apertura 2025 y alcanzó cuatro goles antes de la lesión.

Ahora, el objetivo es completar el último tramo de la rehabilitación y recuperar las condiciones necesarias para volver a competir. Si su evolución continúa de acuerdo con lo esperado, José Juan Macías podría volver a las canchas entre el final de octubre y el inicio de noviembre, justo cuando Pumas disputará partidos determinantes para definir su posición en la clasificación. Después de casi un año fuera, el delantero tendría la oportunidad de cerrar el Apertura 2026 con su regreso al fútbol profesional.

Pumas busca aprovechar el cierre del Apertura 2026

La posible vuelta de Macías llega en un momento importante para los universitarios. Pumas suma 16 puntos y se encuentra en el noveno lugar de la clasificación después de la Jornada 12, tras derrotar 2-1 a Atlante con un doblete de Juninho Vieira. El resultado también permitió al equipo cortar una racha de cuatro partidos sin ganar y acercarse a la zona de clasificación.

El calendario inmediato será exigente. Pumas visitará a Santos en la Jornada 13 y después recibirá a Tigres, antes de viajar a Puebla. Posteriormente llegará el Clásico Capitalino ante América en Ciudad Universitaria, un partido que aparece como una de las fechas que podrían coincidir con el regreso de Macías si su recuperación continúa conforme a lo previsto.