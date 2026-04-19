Minnesota United sigue remontando en la MLS con pocos minutos de James Rodríguez

El colombiano venía de ser titular y jugar 64 minutos en la US Open Cup y para este encuentro su técnico decidió cuidarlo.

James Rodríguez con el Minnesota United / Darren Yamashita REUTERS.

Minnesota United sigue en alza en la Major League Soccer. El elenco de Cameron Knowles venció este sábado 2-0 al Portland Timbers en el marco de la jornada 8 del certamen norteamericano en el Allianz Field. El equipo ahora marcha sexto de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, después de un arranque lleno de traspiés y malos resultados.

Así formó el Minnesota United: Drake Callender; Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Fernando Nicolás Romero, Morris Duggan; Nectarios Triantis, Owen Gene, Joaquín Pereyra, Anthony Markanich; Kelvin Yeboah y Tomás Alejandro Chancalay.

El primer tanto de la contienda llegó por cuenta de Chancalay, el delantero aprovechó un borbollón en el área, tras 2 rebotes, de Joaquín Pereyra y del colombiano Jefferson Díaz, quien vio en el borde del área a Tomas Alejandro y el artillero definió al 15′ para el 1-0. Todo era alegría en el público local.

Pero nuevamente Chancalay iba a decir presente con protagonismo en el compromiso. El argentino controló de gran manera una pelota cruzada en banda izquierda y mientras todos pensaban que el sudamericano iba a definir, hizo lo contrario; vio a Kelvin Yeboah y el ghanés con todo el arco a su merced anotó el 2-0 contundente al 59′.

El momento de James Rodríguez

Con el resultado a su favor en las últimas pinceladas del partido, de manera inmediata todos comenzaron a preguntar por James Rodríguez. Pues bien, Cameron Knowles decidió que el ’10’ de la Selección Colombia ingresara al 90′, en medio de la adición del juez central de 4 minutos.

Su supone que los pocos instantes fueron por la actividad del cucuteño el pasado martes 15 de abril ante Sacramento Republic por la US Open Cup. Minnesota quiere seguir aprovechando su gran momento cuando visite este miércoles 22/04 al FC Dallas, se espera ver más actividad de James Rodríguez, después de superar sus problemas de salud.

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