¡Sin piedad! Chivas aplasta al Puebla y empata su marca de puntos en torneos cortos

El Guadalajara no suelta la cima de la tabla general y busca encarar la Liguilla como líder de la competencia

Las Chivas se ensañaron con el Puebla tras ser goleados por Tigres | Imago7

El líder encontró quien le pagara el daño sufrido la semana anterior. Las Chivas no tuvieron piedad de uno de los sotaneros, luego de golear 5-0 al Puebla en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde alcanzó el récord de puntos que tiene registro el club tapatío en la historia de los torneos cortos.

Después de perder la fecha anterior por goleada de 4-1 ante Tigres en el Volcán, el Guadalajara buscó quien se la pagara y se sirvió con la cuchara grande ante La Franja. Por lo que salió a comerse al rival desde un inicio del compromiso en la Perla Tapatía.

Con la posesión de la pelota, pero sin generar tanto peligro en los primeros minutos, el Rebaño Sagrado poco a poco encontró su mejor comodidad y versión en el terreno de juego. La recompensa llegó al minuto 19 con un golazo de Bryan González.

Efraín Álvarez recibió la pelota por el vértice del área grande de La Franja, levantó la cabeza y en lugar de mandar un centro, hizo un globito hacia el frente, buscando a La Cotorra para mandar un centro con mayor peligro. Sin embargo, para su buena fortuna, el lateral se lanzó hacia el frente con la pierna izquierda, con lo que techó al guardameta Ricardo Gutiérrez para poner el 1-0.

La anotación cayó como balde de agua fría para los poblanos, sobre todo porque minutos antes perdió al colombiano Kevin Velasco por una lesión muscular. Con lo que perdieron profundidad por la banda derecha pese al ingreso de Owen González.

Por si todo esto fura poco, el Guadalajara encontró el 2-0 al 27′. Brian Gutiérrez recibió la pelota por la derecha, a tres-cuartos de cancha, desde donde mandó un centro milimétrico a segundo poste para que llegara Ricardo Marín. El ariete del Rebaño solo tuvo que poner la frente con fuerza y así vencer al portero con un cabezazo cruzado.

Los Camoteros tuvieron un par de llegadas más por los costados, pero sin tanto peligro o con alguna acción que pusiera en aprietos a Tala Rangel, que su actuación más brillante fue el desvío de un centro raso en los primeros minutos para cambiarle la trayectoria a la número cinco que iba en dirección de Pedro Alexis Canelo.

Paso arrollador de Chivas en el Estadio Akron

Para la segunda mitad, el Guadalajara mantuvo la agresividad al frente, al grado de encontrar el tanto de la goleada en los primeros 10 minutos del complemento para encontrar la tercera anotación. Después de un gran servicio por el costado de la derecha, el Cotorro González mandó un centro raso a La Hormiga, pero el goleador rebanó en el peor momento y como consuelo solo le quedó hacer un taquito en el suelo para asistir a Brian Gutiérrez para poner el 3-0 parcial al 51′.

Con el marcador a su favor, los Rojiblancos bajaron un poco las revoluciones, sobre todo porque el cansancio comenzó a hacerse presente en la cancha. Por lo que Gabriel Milito hizo varias modificaciones al 77′, dándole paso a Hugo Camberos, Yael Padilla y Jonathan Pérez, quienes se hicieron notar inmediatamente.

Con su velocidad y conexión con la gente de ataque, las Chivas encontraron dos anotaciones más en el compromiso de esta noche. El primero de ellas al 82′, tras un servicio desde la línea final por la derecha; Hugo Camberos encontró hasta el otro costado a González, quien condujo la pelota dentro del área para sacar un disparo cruzado, imposible para Ricardo Gutiérrez.

El segundo y último tanto de la noche fue del propio Camberos. Santiago Sandoval llevó la pelota al frente por el carril interior de la derecha, cediéndole la redonda a su compañero, quien la dejó entrar para pegarle con el empeine con todas sus fuerzas hacia la base del poste más lejano y poner el 5-0 definitivo.

Con este resultado, el Guadalajara se mantiene como líder del Clausura 2026 de la Liga MX con 34 puntos, con lo que alcanzó su mejor marca en los torneos cortos. Un récord que se podría romper en las próximos dos fechas, donde La Hormiga González buscará reencontrarse con el gol después de dos juegos sin anotar.

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