Guido Pizarro cree que el empate ante Necaxa no refleja lo visto en el campo

El argentino aseguró que Tigres fue superior a Necaxa pese al empate 1-1 y destacó que el equipo está más cerca de ganar rumbo a la Liguilla

Tigres rescató el empate 1-1 ante Necaxa en la jornada 15 del Clausura 2026, en un partido en el que los felinos se fueron abajo con tanto de Tomás Badaloni y evitaron la derrota con un gol de Ángel Correa en el cierre. El resultado dejó al conjunto regiomontano con 21 puntos y al cuadro hidrocálido con 17, en una zona de clasificación que sigue muy apretada rumbo al final de la fase regular.

Ya en la rueda de prensa, Guido Pizarro mantuvo una idea central: más allá del marcador, su equipo mostró señales que lo acercan al objetivo. El estratega argentino, quien aparece oficialmente como director técnico de Tigres en los registros de la Liga MX, sostuvo que el funcionamiento del equipo fue superior al resultado y que el cierre del semestre exigirá sostener esa línea competitiva.

Nostalgia por el regreso y enfoque en el nuevo rol

Uno de los momentos más personales de la conferencia llegó cuando Pizarro habló de su vuelta a un estadio cargado de memoria. “Sensaciones encontradas sabiendo que es el estadio del último partido que jugué, pero también, sinceramente, ya desde otro rol, pensando en el equipo. Una vez que llegué al estadio, las sensaciones fueron encontradas, de nostalgia, pero muy agradecido y muy contento por el rol que hoy tengo acá”, expresó el técnico felino.

Lejos de quedarse en la parte emocional, Pizarro dejó claro que esa nostalgia no lo sacó del partido ni de sus responsabilidades actuales. “Nostalgia de volver a este estadio, con sensaciones encontradas, pero ya enfocado en lo que me ocupa, que es el equipo”, añadió, dejando ver que el peso simbólico del escenario estuvo presente, aunque subordinado por completo a su trabajo en el banquillo.

Un empate que no cambió su lectura del partido

El técnico universitario, contento con el funcionamiento del equipo | Imago7

Para el entrenador de Tigres, el funcionamiento del equipo sí estuvo a la altura, incluso si el marcador final no terminó por reflejarlo del todo. “Sinceramente, hoy el funcionamiento fue acorde y creo que prácticamente el partido fue nuestro. Si hubiéramos encontrado el gol antes, habríamos tenido chances de ganar. Creo que merecíamos mucho más. Como dijiste, venimos de semanas de mucha competencia, de doble competencia y de viajes, pero bienvenido sea por la instancia en la que estamos en Concacaf. Ahora queda esta última semana para poder meternos en la Liguilla de la Liga MX”, señaló.

Pizarro también profundizó en lo que, desde su mirada, faltó para convertir la superioridad en victoria, sin esconder que todavía existen detalles por corregir. “Sinceramente, no creo que el resultado refleje el trámite del partido. Fuimos muy superiores. Prácticamente no nos patearon al arco, pero siempre habrá aspectos a mejorar. Sin prácticamente patear al arco nos hicieron un gol, pero la verdad quedo satisfecho con el funcionamiento. Hoy mejoramos con respecto al último partido de torneo que tuvimos y, a mi manera de entender, estamos más cerca de ganar; hubiéramos merecido algo más”.

La tabla apretada y el cierre del semestre

En la pelea por la clasificación, el técnico auriazul aceptó que el margen de error es cada vez menor, pero insistió en que la ruta sigue siendo mejorar el juego. “Sí, está todo muy parejo, partido a partido. A nosotros nos toca seguir mejorando, seguir haciendo hincapié en el funcionamiento para estar más cerca de sacar los resultados”, afirmó Pizarro, en una declaración que resume la urgencia con la que Tigres afrontará el cierre del Clausura 2026.

Esa misma lógica la aplicó al rendimiento fuera de casa, donde prefirió poner el acento en la propuesta antes que en la etiqueta de visitante. “Creo que hay que enfocarse en el juego y en el funcionamiento, independientemente de si es de local o de visita. Hoy prácticamente todo el partido fue nuestro y, si había un merecedor de la victoria, éramos nosotros. No se pudo conseguir, pero el enfoque está en el funcionamiento y en el juego. A partir de ahí seguramente nos va a acercar a ganar”. Con el empate en Aguascalientes, Tigres se mantuvo sexto de la tabla con 21 unidades, mientras Necaxa quedó undécimo con 17.

Finalmente, Pizarro cerró con un mensaje hacia el vestidor y hacia los referentes históricos del club, en medio de un semestre que todavía ofrece margen para recomponer el camino. “Como siempre digo, tanto André como Nahuel, como muchos jugadores que han sido leyenda acá, hay que agradecerles y disfrutarlos el tiempo que estén acá. Estamos todos enfocados en terminar de buena manera el semestre y ojalá le podamos regalar una alegría a la gente”. En esa frase quedó condensado el tono de su conferencia: memoria, autocrítica y la convicción de que Tigres todavía está a tiempo de convertir su funcionamiento en resultados.

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