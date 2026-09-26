Chihuahua remonta a Veracruz y se corona bicampeón nacional en la Liga Telmex Telcel de Béisbol

La novena de Chihuahua vence 5-4 al conjunto veracruzano en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés de Cuernavaca para retener el título nacional en la categoría 13-14 años

Chihuahua es campeón de la Liga Telmex Telcel de Béisbol. | Claro Sports

Chihuahua se proclamó campeón del Campeonato Nacional Liga Telmex Telcel de Béisbol 2026, categoría 13-14 años, tras derrotar 5-4 a Veracruz en la final disputada en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés de Cuernavaca, Morelos. La novena del estado grande defendió su título y consiguió el bicampeonato después de un partido que se definió en la séptima entrada.

El encuentro comenzó con ventaja para Chihuahua. Gael Varela conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, con el que puso el marcador 2-0. El cuarto bate respondió desde su primera aparición de peso y permitió que su equipo tomara control del juego desde el inicio.

La diferencia aumentó en la parte alta del tercer episodio. Damián Delgado encontró un lanzamiento para conectar un jonrón solitario y colocar el 3-0 a favor de Chihuahua. Mientras la ofensiva sumaba carreras, Varela también sostuvo a Veracruz desde la lomita y mantuvo el cero durante cinco entradas.

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Veracruz encontró respuesta hasta la parte baja de la sexta. Kevin Lagunes anotó la primera carrera del equipo para recortar la diferencia a 3-1. Después, Chihuahua decidió relevar a Varela y mandó al montículo a Carlos Cruz.

El cambio no tuvo el efecto esperado para los campeones. Erik Puga recibió a Cruz con un cuadrangular que empató el juego 3-3, en el primer lanzamiento que enfrentó. La reacción de Veracruz modificó el rumbo del partido y obligó a Chihuahua a realizar un nuevo ajuste en su cuerpo de lanzadores.

Novak Rivera llegó a primera base tras recibir un pelotazo y Carlos Cruz dejó el montículo. Derek Frías tomó su lugar como nuevo pitcher de Chihuahua, pero Veracruz mantuvo la presión. En una jugada posterior, Rivera consiguió anotar para completar la remontada y colocar el 4-3 para Veracruz.

Chihuahua llegó a la séptima entrada con la obligación de responder. Un lanzamiento descontrolado permitió la carrera del empate, con lo que la pizarra quedó 4-4. Veracruz retiró al cerrador Carlos González y mandó a Israel Castillo para tratar de contener el ataque.

La ofensiva chihuahuense encontró el batazo que necesitaba. Brian Rodríguez, como bateador emergente, conectó un hit que produjo la carrera del 5-4, con lo que Chihuahua recuperó la ventaja antes del cierre de la séptima.

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La novena de Chihuahua completó los tres outs en la parte baja de la entrada y aseguró el triunfo. Con el resultado, Chihuahua volvió a levantar el título nacional de la categoría 13-14 años y se convirtió en bicampeón de la Liga Telmex Telcel de Béisbol.

Veracruz terminó como subcampeón después de remontar una desventaja de tres carreras y colocarse arriba en la sexta entrada. Chihuahua respondió en su última oportunidad al bat y concretó el 5-4 que definió la final en Cuernavaca, Morelos.